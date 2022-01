OGLASILA SE BAKA DEČAKA (2) KOJI JE PREMINUO OD OPEKOTINA: U šoku sam! Majka mališana danas na saslušanju

Velika tuga zavladala je ulicom Krste Đorđevića u niškom naselju Crvena Zvezda gde je dvoipogodišnji dečak navodno sam pustio vrelu vodu u kadi, upao u nju, a zatim verovatno od opekotina preminuo, a što će pokazati obdukcija.

Zbog nebrige o detetu osumnjičena je i pritvorena majka T.S. koja bi pred Osnovnim javnim tužilaštvom trebalo danas popodne da da iskaz. Zbog zapuštanja i nepružene adekvatne pomoći zaprećena joj je do osam godina zatvora.

T.S. i njen suprug koji je u zatvoru G.S. imaju troje dece.

Deca od četiri meseca i četiri godine su trenutno sa bakom D.T. u naselju Palilula gde ih je u nedelju posetio radnik Centra za socijalni rad. On ih je upitao za trenutno stanje.

- Pa dobro smo, koliko to može da bude, sad smo se okupali. Lepo su jeli - rekla je baka D.T. radniku centra prilikom njegovog dolaska u kuću.

Iako su mediji objavili da se tragični događaj zbio u Ulici Krste Đorđevića to se ipak, kako saznajemo, dogodilo u Paliluli gde deca i sada borave.

Baka D.T. nije htela da razgovara sa novinarima rekavši samo:

"U strašnom sam šoku, nemam šta da vam kažem". Dok je radnik centra pričao sa bakom, deca su se vrzmala po predvorju suterenskog stana u Kovanlučkoj ulici. I protiv nje je pokrenut postupak, ali u takozvanom redovnom postupku što znači da nije pritvorena.

Kako je ranije rečeno, baka je, navodno, jedno dete hranila u drugoj sobi dok je dečak sam otišao do kupatila i pustio vrelu vodu. Nakon toga je nekako upao u kadu, počeo da vrišti dok su baka i majka dotrčale. Majka T.S. je posle toga otišla do apoteke i kupila mast kojim ga je mazala. Kako su pojedini mediji naveli, ona ga je nakon toga uspavala.

Pretpostavlja se navodno da je majka davala detetu sedative, ali sledi dalja istraga kojom će se utvrditi šta se tačno dogodilo.

- T.S., majka troje dece i njen suprug G.S. su se upoznali ovde u Ulici Krste Đorđevića. Ona je iznajmljivala stan, a on je živeo u kući s roditeljima. To je bila vrlo poštena i dobra porodica, a onda se G.S. posle vožnje taksija i još nekih poslova odao kriminalu. Kod njega je nađeno 84 stabljike kanabisa. On je zato i osuđen, ali i za neko oružje koje mu je tu nađeno. Oboje su upadali iz greške u grešku i evo kako se sada to tragično dogodilo. Sada ih nisam video ovde u Ulici jer su verovatno prešli kod majke gde je toplije - priča jedan od komšija u Ulici Krste Đorđevića.

- Osumnjičena bi danas trebalo danas u 16 sati da bude saslušana, a oko kasnije odluke tužioca mediji će biti obavešteni - rekao nam je portparol Osnovnog tužilaštva Ivan Marković.

T.S. je domaćica, nije radila a živeli su od majkine penzije i naknade koju je dobijala od Centra za socijalni rad. nakon njenog saslušanja biće odlučeno da li će joj biti produžen pritvor.

