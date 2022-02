OGLASILO SE TUŽILAŠTVO Saslušana druga preživela devojka iz auta smrti koji je sleteo u Južnu Moravu, iznela svoje viđenje nesreće

Pred Višim javnim tužilaštvom u Vranju danas je saslušana K.M. druga preživela devojka u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se 29. januara dogodila kod Vladičinog Hana.

Ona je iznela svoje viđenje kritičnog događaja, koje detalje zbog interesa daljeg postupka istrage ne možemo izneti ovom prilikom. Tužilaštvo će u daljem postupku istrage preduzeti i druge dokazne radnje, i saslušanja svedoka, u cilju rasvetljavanja predmetne saobraćajne nezgode, navedeno je u saopštenju VJT u Vranju.

Podsećamo nesreće se dogodila na izlazu iz tunela Manajle, usled sletanja vozila marke "golf 5", sa mosta u Južnu Moravu. U "golfu" su se nalazile četiri devojke starosti oko 20 godina.

U nesreći je nastaradala A.M. Za K.P. se tragalo nekoliko dana. A. S, je bila za volanom automobila. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Vranju, osumnjičenoj A.S. odredila pritvor, u trajanju do 30 dana, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja,

