VRIŠTAO SAM I ZAPOMAGAO, NIKO ME NIJE ČUO! UDARALI SU ME RUKAMA I NOGAMA: Ispovest mladića koga je pretuklo obezbeđenje kluba

Ognjen A. (29) brutalno je pretučen proteklog vikenda u jednom novosadskom noćnom klubu, nakon što je pokušao da se popne na binu i prijatelju koji je u Americi pokaže atmosferu preko video-poziva.

foto: Privatna Arhiva

Brutalne povrede mladiću su naneli pripadnici obezbeđenja za vreme nastupa pevačice Katarine Živković.

Kako je mladić ispričao za Kurir, on već neko vreme živi u SAD, a u rodni grad je došao na odmor i izašao s prijateljicama.

- U petak uveče izašao sam sa dve drugarice u jedan lokal, gde smo popili dva-tri pića. Jedna od drugarica je predložila da odemo do lokala u blizini gde je živa muzika - započinje svoju priču Ognjen:

Teške povrede Polomljeni mu nos i rebra, gubio vid na oku Kako smo imali priliku da vidimo, u lekarskom izveštaju povređenog Ognjena A. navedeno je da je on zadobio brojne modrice i podlive. - Mladić ima prelom nosne kosti i rebara, povredu kuka, a čak je u jednom momentu izgubio vid na jednom oku, ali se on povratio. Otkako je prebijen, svakodnevno ide kod lekara na detaljne preglede - kaže izvor Kurira.

Pozvao prijatelja

- Seli smo u separe do bine, bilo je veselo, pevala je Katarina Živković. Posle duže vremena uživao sam u našoj muzici, bio sam veseo, baš mi je prijalo. Pili smo i davao sam pare muzici za pesme.

Mladić koji je teško povređen navodi da je u jednom momentu pozvao prijatelja.

- Okrenuo sam svog prijatelja iz Amerike da mu na Vajberu pokažem kako uživam. Ustao sam i popeo se na binu kako bih što bolje pokazao u video-pozivu. Prišli su mi momci iz obezbeđenja i odmah su bili izuzetno drski. Rekli su mi da siđem dole, da će me prebiti, ubiti... - priseća se naš sagovornik:

foto: Privatna Arhiva

- Spustili su me s bine na silu, iako sam sam hteo da siđem. Vukli su me, pokušavali da skinu sat "roleks", grozno su se ponašali.

Kako kaže, njih šestorica ili sedmorica odvukla su ga do prostora za odlaganje garderobe, gde nema video-nadzora.

Batine u garderoberu

- Udarali su me rukama, nogama, nekim teleskopom. Vrištao sam i zapomagao, niko me nije čuo. Kad je moja drugarica htela da vidi šta se dešava, jedan od njih uhvatio ju je jako za ruku i izbacio iz lokala. Kasnije mi je sve to ispričala. Uplašila se i odmah pozvala Hitnu pomoć i policiju.

Ognjen navodi da su ga pripadnici obezbeđenja u jednom trenutku odvukli do ulaza.

- Onako krvavog su me bacili na pod, a dok sam ležao, udarili su me još koji put i otišli.

foto: Privatna Arhiva

Mladića je tu pokupila ekipa Hitne pomoći, a konstatovane su mu teške telesne povrede.

- Lekari su mi rekli da sam zadobio još jedan ili dva udarca, pitanje je da li bih preživeo ovo prebijanje - zaključuje Ognjen.

Napadači su posle iživljavanja nad nesrećnim mladićem iz kluba pobegli na sporedni izlaz. Na jednom od video-snimaka do kojih smo došli vidi se kako pripadnici obezbeđenja, neki u uniformama, a neki u majicama, posle tuče izlaze na sporedni izlaz lokala i beže.

Pobegli taksijem

Najpre se na sporednom izlazu vidi kako jedan pa dvojica za njim prvo idu polako, a onda počinju da trče. Za njima se pojavljuju još četvorica, jedan čak u kratkim rukavima, što ukazuje da nije imao vremena ni da uzme jaknu kako bi pobegao od policije, i svi oni se daju u beg.

- Kad su se sklonili u sporednu ulicu, pozvali su dva taksi vozila, pa otišli odatle - kaže izvor.

U MUP su za Kurir potvrdili da se dogodila tuča u novosadskom lokalu.

- Tačno je da se događaj dogodio i da je mladić zadobio teške povrede. Počinioci ovog krivičnog dela su identifikovani i policija intenzivno radi na rasvetljavanju - potvrđeno nam je u policiji.

Katarina Živković Nisam ništa videla Pevačica Katarina Živković, na čijem se nastupu dogodio incident, za Kurir je navela da ništa nije primetila. - Zaista se ne sećam. Nisam videla da se desio bilo kakav problem - rekla je ona kratko i prekinula vezu.

Kurir.rs/Slađana Stojanović