NISAM VIDELA DA SE DESILO BILO ŠTA LOŠE NA MOM NASTUPU! Oglasila se Katarina Živković posle prebijanja mladića u Novom Sadu

Ognjen A. (29) brutalno je pretučen na nastupu Katarine Živković proteklog vikenda, kada je pokušao da se popne na binu kako bi drugaru iz Amerike pokazao atmosferu preko video poziva.

Pevačica Katarina Živković za Kurir je rekla da se ne seća incidenta.

- Zaista se ne sećam. Nisam videla da se desio bilo kakav problem - rekla je ona kratko i prekinula vezu.

Naime, kako je ispričao za Kurir mladić već neko vreme živi u SAD, a u rodni grad je došao na odmor i tada je izašao sa prijateljicama u provod.

- Došli smo u klub gde je bila živa muzika. Okrenuo sam svog prijatelja iz Amerike da mu na viberu pokažem kako uživam. Ustao sam i popeo se na binu kako bih što bolje pokazao. Prišli su mi momci iz obezbeđenja i odmah su bili izuzetno drski - ispričao je Ognjen za i dodao:

- Spustili su me sa bine na silu, iako sam sam hteo da siđem. Vukli su me, pokušavali da skinu roleks sat, grozno su se ponašali. Odvukli su me do garderobe. Udarali su me rukama, nogama, nekim teleskopom. Vrištao sam i zapomagao, niko me nije čuo. Kada je moja drugarica htela da vidi šta se dešava, jedan od njih uhvatio ju je jako za ruku i izbacio iz lokala - rekao je on.

Mladića je ispred kluba našla ekipa Hitne pomoći koju je zvala njegova drugarica, oni su ga prebacili u bolnicu i njemu su konstatovane teške telesne povrede.

