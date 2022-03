MILJKOVIĆ ŠALJE PISMA PRETNJI TUŽIOCU Ninić izneo nove detalje istrage protiv Belivukovog klana: POSTUPAK ĆE TRAJATI 4 DO 5 GODINA

Pripremno ročište Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću koje je bilo zakazano za četvrtak, odloženo je, jer nije doneta odluka o zahtevu za izuzeće sudije i sudskog veća.

Pripremno ročište koje je bilo zakazano za petak takođe je odloženo. Suđenje je, kako saznaje Kurir, odloženo na neodređeno vreme.

Advokat je naveo da mu ovo nije čudno što je došlo do odlaganja, već bi mu samo bilo čudno da je došlo do zadržavanja ročišta.

- Meni bi bilo čudno da je došlo do zadržavanja ročišta, ovo je nešto što očekivano. Imali smo situaciju da je sud rezervisao tri termina za održavanje ročišta, to su bila tri vezana dana. Odbrana Belivuka i Miljkovića je onda vrlo vešto iskoristila procesne mogućnosti da podnese zahtev za izuzeće. Svi mi to koristimo u postupcima u kojima postupamo, nekad je to nama strateški vrlo važno, a nekad je to osnovano nekad i nije - rekao je advokat za Jutarnji program na Kurir televiziji.

foto: Kurir Televizija

Istakao je da odbrana pokušava da kupi vreme i da dobije pažnju javnosti ovim potezima.

- Nije samo kupovina vremena. Kupuje se vreme, ali vi dobijate pažnju javnosti i medija. Vi dobijate najmanje sedam dana da se o tome priča. Ja ne znam da li i ova okrivljena grupa ima i nekog medijskog savetnika osim i pravnog, ali mislim da su te njihove aktivnosti vrlo dogovorene i strateški isplanirane. Ako pogledate svaki njihov nastup, pominju se određena lica, slučajevi koji nisu predmet optužnice i postupka. Onda iskaz iz samog postupka završi u medijima. To je strategije odbrane. Iz njihovog ugla na teret im se stavlja 5 teških ubistava, njima je vrlo bitno percepcija javnosti odnosno da li će dobiti naklonost javnosti i kako će javnost gledati na taj postupak koji će trajati 4 do 5 godina a možda i duže. Koliko je prosečnom čitaocu bitno šta se piše u novinama, kako izgledaju informativne emisije, ništa od toga nije bitno ni tužiocu ni sudskom veću. Sudsko veće je ograničeno onim okvirom optužnog akta, on ne može da izlazi iz identiteta optužnice - istakao je advokat.

Advokat smatra da ovo proširenje istrage unosi nervozu kod Miljkovića i Belivuka, ali strahuje za bezbednost svedoka.

- Mislim da je ovo proširenje istrage ono što unosi nervozu kod Miljkovića i Belivuka. Inspektor Bogdan Pušić je pročitao da se 11 lica vezuju za samu grupu, od njih 11 lica 5 je obuhvaćeno optužnicom. Početkom ove godine imamo naredbu proširenje optužnice gde se ja se naknadno uključujem u tu fazu postupka u odnosu na dva lica Nikolu mitića i Gorana Mihajlovića. Belivuk, Miljković i ostali članovi grupe bivaju saslušani u odnosu na te navode tužioca. Mi imamo sada situaciju da imamo svedoka saradnika Spasojevića, a on je drugi svedok saradnik u odnosu na Bojana Hrvatina, on pomaže u ovoj fazi istrage koji rezultuje optužnim aktom. Mi smo sada u fazi veštačenja. Međutim mene brine bezbednost učesnika u ovom postupku, mi smo u nekim ranijim postupcima nalik slučaja Darka Šarića pa i Zemuskog klana videli kako prolaze svedoci saradnici. Od fizičkih napada oružijem, podmetanje bombi do postavljanje eksplozivnih naprava u kafiće, štamparije i stambene objekte i sve to u pokušaju zastrašivanja. Mislim da institucije moraju da pruže sve kapacitete da se tim ljudima pruži maksimalna bezbednost - istakao je advokat.

foto: Printscreen

Otkrio je da se Miljković direktno obraća svojeručnim pismima tužiocu u kojima mu šalje direktne pretnje.

- Mene izuzetno brine što se Miljković direktno obraća svojeručnim pismima tužiocu Saši Ivaniću. Te poruke su delimično direktne pretnje, a delimično prikrivene pretnje. Ne mogu da se izjašnjavam o sadržini tih pisama, ali plašim se za bezbednost - rekao je advokat.

