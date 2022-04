DA SU PEDOFILI ZNALI ŠTA IM SE SPREMA, NE BI IH HAPSILI S LAPTOPOM U KREVETU! Kriminolog otkriva razlog uspeha akcije SBPOK

Akcija Armagedon na teritoriji čitave Srbije uhapšeno još 15 ljudi.

Lisice na ruke stavljene su petnaestorici muškaraca zbog sumnje da su iskorišćavali maloletnike u pornografske svrhe. Akcija je izvedena na teritoriji cele Srbije, a policajci su osumnjičene zaticali u kućama i krevetima.

Akcija pripadnika SBPOK, tačnije njen nastavak, mediji su okarakterisali kao munjevitu, a nas je zanimalo zbog čega su neke policijske akcije efikasnije od drugih.

Sagovornik novinarke Kurira Ivane Jovanović u jutarnjem programu Redakcija bio je kriminolog Aleksandar Stevanović iz Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, koji je opisao kompleksnost ovakve operacije.

- U pitanju su terabajti nedozvoljenog pornografskog materijala, a pripadnici SBPOK moraju da poseduju internet znanja kako bi se suprotsavili ovakvoj vrsti kriminala. Po ustaljenoj praksi optuženi se brane da nisu znali šta su radili, ali zakon je jasan, i on podrazumeva da je kažnjivo i samo posedovanje ovakvog pornografskog materijala. Ono što najviše zabrinjava javnost je da su žrtve deca, a među uhapšenima je najviše onih koji su stariji od 40 godina. To su verovatno organske predisponiranosti individue. Dobra stvar je da ovakve akcije imaju veliki odjek u medijima i one su najbolje oružje u suzbijanju pedofilije - smatra Stevanović.

Upitan da prokomentariše efikasnost jučerašnje akcije policije i ono što je razlikuje od nekih prethodnih, kriminolog Aleksandar Stevanović navodi nekoliko faktora.

- O edikasnosti akcije, najbolje može da posvedoči policija. Akciju efikasnom čini brzina njenog izvođenja, njena priprema, ali i količina prikupljenig dokaza, kojima posle rasolažu Tužilaštvo i sud, koji imaju olakšan posao prilikom izricanja presude. Ova akcija je očigledno dobro pripremljena, informacije nisu curele. Da su uhapšeni znali šta im se sprema ne bi ih hapsili s lap topom u krevetu. Nažalost, nekada je suprotna situacija, a razlozi su ponekad nedostatak dokaza u odnosu na količinu koja se očekivala, kao i loš tajming izvođenja akcije.

Jedan od uhapšenih u jučerašnjoj akciji branio se rečima da je samo gledao sadržaj, ali Stevanović pojašnjava da to nije nikakva olakšavajuća okolnost.

- Jedan od uhapšenih je rekao da je samo gledao. Ja sam često u službenim beleškama pročitao reči optuženih da su se samo dogovarali za piće, ali i to je krivično delo.

