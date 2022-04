BILO MI JE NEPRIJATNO ŠTO SU DELILI MOJE INTIMNE FOTOGRAFIJE: Dijana Hrkalović o advokatima Miloradoviću i Ognjanoviću

Bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, danas je u sudnici, odgovarajući na pitanja sudije o grupi Mangusta i tajnom praćenju i snimanju pokojnih advokata Dragoslava Miloradovića i Dragoslava Ognjanovića, potvrdila je da je bila koordinator radne gupe ali da je obaveštavana samo o bitnim stvarima.

foto: Nemanja Nikolić

Dijana je navela da joj je bilo neprijatno kada je saznala da se tokom operativne obrade došlo do toga da se komentarišu njene lične fotografije koje im je dostavila treća osoba.

- Ne sećam se kada je to tačno bilo. Preneto mi je da licu A lice C koje nije prisustvovalo tom razgovoru, pokazalo moje lične fotografije na kojima sam samo ja i da su onda oni komentarisali te fotografije. Znam da je ovde postupajući tužilac Mandić bio obavešten o svemu. Bilo mi je strašno neprijatno što je osoba koja nije učestvovala u razgovoru dostavila moje fotografije, bilo bi mi neprijatno da su i one dostavljene tužiocu, ali ne znam u kom je obliku materijal otišao ka njemu - navela je Dijana Hrkalović iznoseći odbranu na optužbe da je naredila da se ukloni deo razgovora u kom Ognjanović i Miloradović, koji su ubijeni, razgovaraju o njenoj intimi.

- Nisam poznavala Dragoslava Ognjanovića niti Dragoslava Miloradovića - odgovorila je ona na pitanje sudije.

Izjašnjavajući se o navodima optužnice da je naložila načelniku novosadske policije da Darka Eleza stavi pod operativnu obradu kako bi ga zaštitila da ne mogu druge policijske uprave da ga nadziru, navela je da ni te optužbe nisu tačne. Dijana Hrkalović, završila je sa iznošenjem svoje odbrane, a nastavak suđenja na kom bi Dejan Milenković trebalo da iznese svoju odbranu, zakazan je za 18. maj.

Advokat Vladimir Đukanović predložio je sudu da Dijani Hrkalović, pošto je iznela svoju odbranu, ukine kućni pritvor i zameni ga nekom blažom merom, kao što je zabrana napuštanja države. Oduka veća se čeka.

