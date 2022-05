FILIP KORAĆ SE PONAŠA KAO LEGIJA Advokat otkrio hoće li ga Hrvatska izručiti Srbiji OVO JE JEDNA OD IZVESNIJIH OPCIJA

Pažnju javnosti poslednjih dana privukao je Filip Korać, za koga mediji pišu da je desna ruka Luke Bojovića. Ono što je simptomatićno je da je Korać, poput većine pripadnika škaljarskog i kavačkog klana uhapšen zbog posedovanja lažnih isprava, po pravilu hrvatskih.

Poslednjih dana često se pominje Nusret Seferović, koji je bio glavni pomagač članovima kriminalnih klanova u dobijanju lažnih dokumenata, a u pitanju je predsednik Unije Roma.

Filip Korać je u nekoliko navrata bežao iz Srbije, a često je utočište pronalazio u Sloveniji, ali i u Hrvatskoj, gde je i sada uhapšen. Za njim je pre hapšenja raspisana Interpolova poternica na inicijativu Hrvatske.

Korać se 26. aprila u pratnji advokata sam prijavio u jedan zatvor u Hrvatskoj i rekao: "Dobar dan, ja sam Filip Korać i došao sam da se prijavim". Podsetimo, Korać je i sam optižen za falsifikovanje dokumenata.

Novinarka jutarnjeg programa Kurir TV Ivana Jovanović razgovarala je na ovu temu sa renomiranim advokatom Nemanjom Todorovićem, koji je pojasnio šta se zapravo dogodilo u Hrvatskoj pre nekoliko dana.

- Nije mi čudan Koraćev postupak, to je zapravo nešto što bi svako trebalo da uradi ako se nađe u takvoj situaciji. Podsetio bih na događaj iz 2004. godine kada je u istoj situaciji bio Milorad Ulemek, koji je takođe ušetao u policiju i rekao: "Ja sam Milorad Ulemek, čujem da me tražite". Za razliku od Ulemeka, Koraćeve optužbe za koje ga terete u Hrvatskoj su daleko blaže. To nisu tako teška krivična dela, za razliku od onih koja se stavljaju na teret članovima njegove kriminalne grupe, ako je to uopšte kriminalna grupa - rekao je Todorović.

Advokat Nemanja Todorović je potom pojasnio na šta je mislio.

- Korać u Srbiji nije uopšte optužen ni za šta. Kad bi došao u Srbiju, najnormalnije bi mogao da se šeta ulicom jer ga naši organi ni zbog čega ne traže, bar tako nešto nije poznato javnosti - rekao je Todorović.

Novinarku Ivanu Jovanović zanimalo je zašto su Korać i njemu slični koristili upravo hrvatska lažna dokumenta.

- Čini se, pre svega, da je hrvatska lažna dokumenta lako nabaviti. Drugo, Hrvatska je zemlja Evropske Unije što olakšava kretanje za razliku od pasoša drugih zemalja u regionu. Treće, lakše im je da se predstavljaju kao ljudi s Balkana nego kao Norvežanin ili Holanđanin - rekao je Todorović.

Kao potencijalni razlog Koraćeve predaje navodi se njegov strah za ličnu bezbednost posle iskaza Veljka Belivuka i Marka Miljkovića da je pokušao da ih ubije.

- On je hteo da odagna svaku sumnju vezanu za svoj status u Hrvatskoj. Svi ljudi koji su ga tražili iz suparničkog klana su manje-više uhapšeni, pa ne verujem da postoji njegov strah zbog toga - dodao je Todorović.

Na pitanje hoće li Srbija tražiti njegovo izručenje iz Hrvatske, Todorović kaže:

- Kao što sam rekao, u Srbiji se protiv njega ne vodi nikakav postupak. On je ovde slobodan čovek. On je ostao u Remetincu, zatvoru u Zagrebu, a tamo je zadržan zbog raspisane potrage. Hoće li se zadržati, to ćemo videti, a Hrvatska nema šta da ga izručuje. On jedimo može biti izbačen iz zemlje ako mu se odredi kazna.

Ivanu Jovanović zanimalo je da li ćemo i ubuduće slušati vesti o hapšenjima pripadnika kriminalnih klanova na svaka dva dana.

- To su ljudi za koje smo i ranije čuli kroz razne priče i njihove aktivnosti, a da li će javnost za to saznavati svakog drugo dana, ne zavisi od javnosti već od njihovih aktivnosti. Činjenica je da ljudi vole o tome da slušaju, možda kako bi u drugi plan bacili svoju svakodnevicu - poručio je advokat Nemanja Todorović.

