BRAĆA UPUCANOG MALOG GOKSIJA DILOVALI DROGU U GROCKOJ?! Policija proverava da li je to bio MOTIV za pokušaj UBISTVA

Dva brata Gorana A. (21) zvanog Mali Goksi iz Vinče bave se distribucijom droge na području opštine Grocka, te istražitelji sada proveravaju da li se motiv pokušaja likvidacije ovog mladića krije upravo u tome, piše Blic.

- On je brat M. i B. A. zvanog "Maza", licima iz kriminogene sredine sa područja Gorcke i oni se bave distribucijom narkotika u ovom delu grada - navodi izvor i dodaje da se sumnja da je i Mali Goksi povremeno radio sa njima.

Upravo je to jedan od podataka koji policija sada proverava i koji potencijalno krije motiv pokušaja ubistva dvadesetjednogodišnjeg mladića. Podsetimo, Gorana je ubica na skuteru presreo prekjuče u Vinči, u blizini osnovne škole, i na njega zapucao. Jedan od hitaca mladića je pogodio u glavu te je on pao na zemlju i ležao u lokvi krvi do dolaska Hitne pomoći. Mladić se još nalazi u bolnici, u komi i teškom stanju i lekari se bore za njegov život.

Meštani Vinče o njemu imaju podeljeno mišljenje, dok jedni navode da je dobar momak, drugi kažu da je bio problematičan. Atanasković je međutim imao solidan policijski dosije i čak 10 krivičnih prijava iako ima samo 21 godinu. Mali Goksi je jednom fizički nasrnuo na svoju majku koja ga je prijavila policiji za nasilje u porodici.

- Tokom 2021. godine pokušano je hapšenje Gorana A. zbog sumnje o posedovanju narkotičkih sredstava koja prilikom pretresa nisu pronađena, s obzirom da se istih neposredno pre pomenute akcije "otarasio" - objašnjava izvor.

On je hapšen i kada je upravljao iznajmljenim putničkim vozilom, bez vozačke dozvole, a tada je ustnovljeno da nikada nije ni polagao vozački ispit.

- Kada je priveden u službene prostorije pokušao je da pobegne iz policijske stanice u Kaluđerici, nakon čega mu je po ubrzanom postupku izrečena zatvorska kazna u KPZ Padinska skela u trajanju od mesec dana. Morao je da plati i novčanu kaznu od 100.000 dinara - otkriva izvor.

Mali Goksi je i zbog čestog nasilničkog ponašanja dolazio u sukobe sa građanima koji žive u Vinči, piše Blic.

- Zbog svog ponašanja i u adolescentskom periodu bio je upućivan u popravni dom za maloletnike i druge vaspitne ustanove - dodaje izvor BlicaNapadač na Goksija još nije pronađen, a na ovom slučaju se intenzivno radi.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

00:17 Pucnjava Nehruova, kafic Ritual