KAŽE DA MU JE DAO VEŠTAČKO DISANJE, ZA MASNICU NISAM SMEO DA PITAM: Komšija ispričao šta se dešavalo posle zločina (VIDEO)

Milan i Saša G. su sa komšijom Srđanom sedeli 5. maja do 21.30 sati i družili se i pili, a kada je komšija otišao svojoj kući, brat je nasrnuo na brata.

Srđan, koji je to veče bio sa njima rekao je da je sve bilo normalno i da ne zna šta se dešavalo nakon što je otišao.

- On je mene pozvao u pola četiri ujutru i rekao mi je da mu je brat umro i da dođem do njega. Bio je u krevetu, mrtav, obučen i video sam mu masnicu na oku. Ništa nisam pitao za to. Pretpostavio sam da je pao ili se zakačio negde. Samo mi je rekao da mu je dao veštačko disanje i da je pokušao reanimaciju, kao i da je zvao Hitnu pomoć koja nije došla - rekao je Srđan za Kurir.

03:43 Prijatelj ubijenog Saše G. o zločinu

Kako je komšija dodao, braća su se uglavnom slagala, ali su i svađe kod njih bile "normalne".

- Masnica mi je bila sumnjiva, ali ga nisam pitao odakle mu to. Živeli su od porodične penzije, od oca i majke. Bili su složni ali bilo je i svađa tako da i kad mu zalepi šamar posle dva minuta kao da se nije desilo - rekao je on.

Komšije kažu da su Milan i Saša imali određenih zdravstvenih problema, te da je osumnjičeni voleo i da popije.

- On je bio mnogo krupniji od Saše, stalno ga je maltretirao, a tukao ga je pred svima kada bi se zadužio u dragstoru. Jednostavno bio je mnogo jači od brata - pričaju komšije.

(Kurir.rs/M.S.)