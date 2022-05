SVE BI IH ZATVORIO NA 40 GODINA! Marković otkriva: Labaratorije marihuane koštaju DO 500.000 EVRA A EVO ODAKLE IM NOVAC

Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije, istakao je da je veoma ponosan na ovakav podvig policije, a onda se osvrnuo na samu labarotiju marihuane i šta ona mora da ima.

- Stvar je u tome što policija sve ima i sve vidi. Ima dosta labaratorija za koje se znaju, a ne pojavljuju se ljudi. Dok god se tome ne uđe u trag. To se radi na skrivenim lokacijama u uslovima gde pre svega mora da bude dobre struje. Mora da bude na nivou hotelske struje da bi održavale energiju. Jer uzgajanje marihuane zahteva visoku temperaturu. To je veliki uspeh za policiju - rekao je predsednik Sindikata policije u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

foto: Kurir televizija

Dodao je da takve labaratorije koštaju i do 500.000 evra i da to mogu da priušte samo oni koji su dugo u tom poslu.

- Jedna ta labaratorija košta od 100.000 do 500.000 evra. One se i prave od tih para koje se zarade. U svakom slučaju to nije napravio neko ko je siromašan. To je napravio čovek koji je jako dugo u tome - rekao je predsednik Sindikata policije.

Marković smatra da bi te ljude trebalo zatvoriti na 40 godina.

- Što se mene tiče, oni su kriminalci i ja bih to zatvorio na 40 godina. Jer će doći do toga da moju i vašu decu truju. Nagoveštavao sam pre da ulaze u školska dvorišta i regrutuju decu da prodaju svojim vršnjacima. To su obično deca koja ne idu više u školu, već su fiktivno tu i dolaze tako da bi samo prodavali - rekao je predsednik Sindikata policije.

Podsetimo, na teritoriji opštine Mislođin pronađena jedna laboratorija za proizvodnju marihuane, u veštačkim uslovima, u kojoj je zaplenjeno 796 stabljika marihuane i oko 50 kilograma suve biljke materije koja je bila spremna za dalju distribuciju.

Uhapšeni su i trojica muškaraca zbog sumnje da su proizvodili i prodavali drogu, ali i posedovali oružje bez dozvole.

1 / 4 Foto: Kurir

Kako se sumnja, zaplenjeni narkotici bili su namenjeni daljoj prodaji na području Republike Srbije. Policijski službenici izvršili su pretres i objekata na još četiri lokacije, koje su koristili osumnjičeni i pronašli ukupno 234.415 evra, 5.800 švajcarskih franaka, 66.005 australijskih dolara i 6 pištolja, a oduzeto je i pet vozila.

