DILERI SE ODAJU ZNAKOVIMA POPUT KOŠARKAŠKE LOPTE!? Spasić upozorava na novu drogu: SNUS postaje JAKO POPULARAN kod srednjoškolaca

Spasić je istakao da su mu dolazili roditelji koji su pronalazili narkotike kod svoje dece.

- Dolazili su mi roditelji jer su pronalazili u rančevima dece, koji su išli u srednju školu, kesice sa drogom raznih vrsta. To su bile otprilike vutra (marihuana, prim. nov), spid i uglavnom te sintetičke droge. Takođe se koriste i te najnovije droge koje se koriste kao duvan za žvakanje, među mladima poznat i kao "snus". Ustvari, to je droga koja ima iste efekte kao i svaka druga droga - rekao je Spasić u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

Boža Spasić je naveo da dileri namerno daju drogu deci po jako pristupačnim cenama kako bi ih navukli.

Deca prepuštena ulici

- Činjenica jeste ono što istraživanja mogu da ustanove, ali praksa i život pokazuju da onog momenta kada dete izađe iz kuće on je prepušten ulici. Na ulici od kuće do škole njega vrebaju oči mafijaša. Mlađi ljudi su uvek zgodni za transport i prenos droge, ali i sami da je rasturaju mada ne za sebe. Nema niko toliko novca od tih momaka, odnosno srednjoškolaca koji bi mogli da investiraju u takav posao, već rade za nekog starijeg. Vrbovanje bude i na ulici, zato kažem, ulica je najrizičnija kada klinci krenu od škole do mesta gde se bave sportom. Tu ga vreba ta mafija i oni uspostave dogovor. Maksimum koji smo mi imali kada smo se bavili tim istraživanjima bio je 50 kesica droge koja se prodaje i dodeljuje deci. Cena je pristupačna, čak i u dinarima otprilike 500 do 1.000 dinara. To je zato što mu se popupšta da postane zavisnik od droge. Sve to jer će on kasnije mnogo više to platiti - rekao je Spasić.

Dodao je da dileri čija su ciljna grupa srednjoškolci ne mogu da uđu školsko dvorište zbog školskog policajca, ali da ipak mogu da se prepoznaju.

Vrbuju ih ispred školskog dvorišta

- Veoma je lako prepoznati dilere. Odmah se zna, dolaze sa pričom imam nešto za tebe ili imam nešto što sam probao. On mora da predstavlja svoju robu, to ga uče ovi stariji. Ono što je jako interesantno, recimo kod Bajlonove pijace. Po uglovima ulaza na pijacu stoje dileri droge. Oni dakle prodaju drogu onima koji idu u školski prostor. S obzirom na prisustvo školskog policajca oni ne smeju da uđu u školsko dvorište. Mada po rubovima školskog dvorišta uvek vidite dvoje, troje njih. Oni imaju neku svoju šemu ili tapkaju loptom. To je znak, uvek ima neki znak. Recimo drže košarkašku loptu ili drže neki drugi predmet kojim daju do znanja da oni imaju tu robu - istakao je Spasić.

