SPASIĆ UPOZORAVA NAKON UBISTVA POLICAJCA U ZAJEČARU: Istraga će utvrditi zašto prvo nije blokirana zgrada i SAČEKANO POJAČANJE

Srbiju je potresao krvavi pir Dušana Zagorca (76) koji je u Zaječaru vatrenim oružjem usmrtio svoju komšinicu Veru Đekić (62) i mladog policajca na dužnosti Ivana Đurđevca (28), a nakon toga presudio i sebi.

Božidar Spasić, bivši pripadnik Službe državne bezbednosti, dan nakon tragedije, navodi da u ovom slučaju očigledno postoje propusti u komandnom lancu prilikom policijske akcije, a sociolog Jana Šarić i psiholog Zoran Crnjin smatraju da je izvesno da je ubica imao psihološke smetnje, a da nadležne institucije nisu adekvatno i pravovremeno reagovale.

- Način na koji predstavljamo nasilje dosta utiče na to kako ga kanališemo. Ovde govorimo o višegodišnjem maltretiranju žene, koja je ubijena u svojoj kući, tamo gde je trebalo da se oduvek i zauvek oseća bezbedno. Govorimo o mladom čoveku koji je izgubio svoj život na svom radnom mestu i jako je važno da to ne zovemo ni dramom, ni krvavim pirom, ni tragedijom. To je dvostruko ubistvo, od čega je jedan femicid, rodno zasnovano ubistvo, a drugo samoubistvo - rekla je Šarić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Spasić je naglasio da je ovaj slučaj izazvao pravu nevericu u istočnom delu Srbije.

- Ubistvo policajca je jedan od najtežih oblika krivičnih dela. Naprosto, imamo mlade policajce, koji ne shvataju da idu u susret osobi koja ne preza da, nakon ubistva prve žrtve, puca i na druge. Ovde je možda došlo i do propusta u lancu komandovanja s obzirom na činjenicu da je odmah nakon ovoga u Zaječar upućena ekipa Službe unutrašnje kontrole, koja će utvrditi zašto se policajac našao tamo nezaštićen odnosno zašto nije blokirana zgrada i sačekano pojačanje - naveo je nekadašnji obaveštajac.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić smatra da nema potrebe da građani budu zabrinuti za svoju bezbednost.
- Ovakve stvari se retko dešavaju. Ja ne pamtim da je ikada policajac na dužnosti u našem gradu nastradao. Izgubili smo jedan mladi život i život jedne žene, mislim da je ovo i pouka svima nama da ozbiljno shvatamo ljude oko sebe - istakao je gradonačelnik Zaječara za Kurir televiziju.

Spasić smatra da će svako ko nije dorastao situaciji koja je pogodila Zaječar biti smenjen:

- Kad policajci čuju pucanj, prvo moraju da blokiraju to mesto, pa tek onda da idu u susret da eliminišu metu. Sve će to morati istraga da utvrdi. Postavlja se pitanje, ako je taj penzioner prijavljivan i bio predmet interesovanja policije, kako je kod njega nađen pištolj. U tom lancu komandovanja u policiji u Zaječaru moraće mnogo toga da se preispita i ja očekujem da će ministar Aleksandar Vulin da smeni sve koji se pokažu kao nesposobni da delaju u ovakvoj situaciji.

Spasić se osvrnuo na proceduru policije u kriznim situacijama.

- Svaka patrolna kola koja izađu na ovakav teren imaju u svom gepeku i duge cevi i pancirne košulje. Očito da ovde nije ispoštovana procedura. Obično ide troje pripadnika u takvu jednu operaciju. Ovde nije ispoštovana procedura i to će morati da se ustanovi. Ne mogu da verujem da nije prepoznato da je to lice koje će izvršiti to što je upravo izvršilo - kaže Spasić.

Sociolog Jana Šarić je zaključila da je najvažnije da se razvije nulta tolerancija na nasilje u društvu i da je najvažnije da se deca od malih nogu vaspitavaju u tom smeru.

Crnjin je naveo da dugogodišnje ponašanje Dušana Zagorca može i te kako upućivati na problem sa mentalnim zdravljem. Psiholog je naveo da su disfunkcionalne porodice one koje ne traže pomoć kad se problem javi.

- Razgovor sa bližnjima i ohrabrivanje da se pomoć potraži je važno. Možemo normalizovati odnose unutar porodice - rekao je Crnjin.

U medijima se pojavila vest da je ubica iz Zaječara imao posledice traume sa ratišta tokom devedesetih, a Olja Lazarević, voditeljka jutarnjeg programa Kurir televizije, upitala je Božu Spasića da li je to možda uzrok njegovog stravičnog zločina.

- Tek ćemo saznati šta je bilo sa njim. Ratište je bilo pre dvadeset godina i do sada je mogao da se izleči od tih trauma ili nije, ali to je neko morao da prepozna. Moglo je da se prepozna u tim nekim prijavama koje je vršila komšinica i ostali građani. Kad ne možete da rešite slučaj, zovete državu u pomoć, koja je nažalost pozvana tek nakon ubistava. To je ono što mene buni. U svetu postoje službe koje intervenišu i pre nego što se dešava ovo. Kod takvih ljudi nikada ne sme da se nađe oružje. Ovo je poziv policiji da ponovo krene u akciju skupljanja oružja po zemlji jer se sve češće dešavaju ubistva. Ovo je veoma ozbiljan događaj iz kojeg moraju da se izvuku važne pouke - rekao je Spasić.

