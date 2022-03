UŽASNI PRIZOR NA MESTU KRVAVE PUCNJAVE U ZAJEČARU: Tragovi krvi po celoj zgradi, na zidu ostala rupa od metka VIDEO

Meštanin Zaječara Dušan Zagorac (76) ubio je sinoć svoju komšinicu Veru Đekić (62) i policajca Ivana Đurđevića (28), a potom se obesio na tavanu zgrade u Ulici 7. septembra.

Na mestu zločina ostali su krvavi tragovi. Ispred zgrade još se nalaze tragovi krvi. Komšije su uznemirene zbog svega što se desilo, a policija je još na terenu i obavlja uviđaj.

foto: Nenad Kostić

Tragovi krvi su po celoj zgradi, a vrata stana Zagorca su razvaljena. Na zidu se vidi i rupa od metka, a na stepenicama je krš i lom.

00:31 Jezivi prizor na mestu krvave pucnjave u Zaječaru

Komšije su ispričale za Kurir da je stariji muškarac bio čudan čovek i jako problematičan.

- Bila sam sa detetom u stanu sinoć kada sam začula jak udarac, kao da je pao lim. To je bio pucanj prvi. Nedugo zatim čula sam sirene. Došla je policija. Zatim sam čula još dva pucnja. A onda je usledila mrtvačka tišina. Ponovo su se začule sirene. Videla sam kako hitna pomoć odvozi nekoga. Jako sam se uplašila jer sam bila sama u stanu sa detetom. Oko 1 sat, čuo se jak udarac, tada su došli specijalci iz Beograda. Posle toga dva pucnja ili udarca, buka i galama, a posle su rekli da se ubio komšija. Nismo ga viđali mnogo, nije izlazio nigde, ni sa kim nije komunicirao - ispričala je stanarka zgrade.

foto: Nenad Kostić

Komšija preko puta opisao je za Kurir šta se izdešavalo protekle noći.

1 / 9 Foto: Nenad Kostić

- Bio je jako specifičan čovek. Bio je na ratištima i verovatno se tu nešto poremetilo. Živeo je sam. Dugo traju problemi u toj zgradi. Pozadina svega je to što je on umislio da mu kradu struju. Galamio je stalno “Isključite grejanje, kradete mi struju!”. Više puta je napadao tu jadnu ženu, ona ga je prijavljivala, dođu odvedu ga i brzo se vrati nakon toga. Skupljao je po zgradi kamenje, gađao joj je u prozor često i remetio sve stanare zgrade. U poslednjih mesec dana to je postalo nepodnošljivo. Non stop je urlao, preko dana ali i preko noći. Sve se svodilo na to kako mu kradu struju, da prestanu da se greju ili da smanje grejanje. Sinoć je to eskaliralo. Ubio je jadnu ženu, živela je sama od kad joj je muž preminuo. Ubio je onog jadnog momka policajca i ranio još njih dvoje. Kakav čovek moraš biti da bi to uradio - rekao je komšija.

U momentu kada je Kurir bio u zgradi došla je ćerka od ubijene, vidno potresena i uplakana. Došla je sa inspektorima. Nije želela da komentariše ništa, dok joj je susedna komšinica izjavljivala saučešće.

(Kurir.rs/J.M.)