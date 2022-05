RADIO SAM ISTANBUL, HAMBURG I ANTVERPEN, SAD SAMO ROTERDAM: Libertas objavio nove transkripte, policajci dogovarali šverc kokaina

Policajci Petar Lazović (32) i Ljubo Milović (32) označeni kao članovi ozloglašenog kriminalnog kavačkog klana, prema dokumentaciji koju je EUROPOL prošlog leta dostavio crnogorskoj policiji i tužilaštvu bili su "direktno uključeni u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku Uniju i Australiju".

U transkriptima razgovora, koje je sinoć objavio portal Libertas, 30. novembra 2020. godine, Milović je pitao Lazovića da li ima nekog ko ima pristup luci, jer može da pošalje pošiljku iz Ekvadora u bilo koju luku. Pitao je da li je moguć bezbedan istovar i preuzimanje paketa. Milović je potvrdio da trenutno samo radi sa Roterdamom, a da je pre toga radio sa Istanbulom, Hamburgom i Antverpenom.

- Viđi đe ima pozicije, mogu poslati svuda, đe god idu brodovi iz Ekvadora, ja mogu poslati. Da li ima kontrole u neku luku, da mogu da izvade bezbjedno pošiljku robe. Ja radim trenutno Roterdam. Radio sam Istanbul, radio sam Hamburg i Antverpen. Trenutno samo radimo Roterdam - napisao je Milović Lazoviću tog dana preko aplikacije SKY, prenose Novosti.

Milović slao slike kokaina Lazoviću

Već 1. decembra, sudeći prema Europolovoj dokumentaciji, Milović i Lazović su pričali o potencijalno novom biznisu vezanom za krijumčarenje kokaina iz Ekvadora u Evropu. U tom dokumentu piše da je Lazović predložio da bi se istovar mogao organizovati u Bugarskoj i Grčkoj. Milović je objasnio kako bi se kokain mogao utovariti i sakriti unutar kontejnera. On je poslao nekoliko slika sa utovarenim kokainom Lazoviću, kojeg je konfiskovala policija, što je potvrdio u poruci. Dogovorili su se da se pošiljka pošalje tek nakon što odaberu luku iskrcaja i nakon što se organizuje istovar.

- Je li zanimljiva Bugarska i Grčka - pita Lazović kolegu policajca Milovića.

- Jeste - odgovara mu Milović. - Najvjerovatnije ima tu - kaže mu Lazović. - To bi bilo top - odgovara Milović. - On to šalje u kontejner sa drugom robom, pa se preuzme cijeli kontejner ili se neđe po brodu, pa se iznese? - pita Lazović. - U kontejner. Sa drugom robom - odgovorio je Milović i poslao nekoliko fotografija na kojima se vidi krijumčarenje kokaina...

Tri dana kasnije, 3. decembra 2020. godine, Lazović je obavestio korisnika SKY aplikacije "Miki novi" o isporuci kokaina, koji dolazi iz Ekvadora u Roterdam (50 – 100 kg). Ukupna količina kokaina iznosi 500 kg, s tim što će isporuka, piše u dokumentu Europola, biti podeljena u isporuke od 50 – 100 kg.

Profit 125.000 na pet kilograma

Lazović je poslao poruku da je cena kokaina 5.300 evra po kilogramu, a da je cena u Roterdamu 31.000 evra, što na pet kilograma kokaina predstavlja profit od 125.000 evra, ako se uloži 25.000 evra. On je razgovarao o transportu kokaina sa Milovićem koji mu je objasnio da trošak za istovar iznosi 15 odsto od ukupne pošiljke. Lazović, nakon toga, obaveštava SKY korisnika "Miki novi" da će Milović uzeti 60 kg, a da će "Komita" uzeti 100 kg. U dokumentu, u koji je Libertas imao uvid, nema podatka ko se krije iza kodnog imena "Komita".

U ovoj komunikaciji Milović koristi kodno ime "Batica" i "Oficir".

- Sad rade iz Ekvadora, nešto za Roterdam će da pokušaju. Ako hoćeš, imaš mjesto. Pa to đe možeš ti kad vidiš ljude, dogovaramo se, 500 kom. imaju, pa će da šalju. Oni će po 50-100 komada. Mislim da bi to bilo top zbog drugih stvari. Koliko će brat da šalje za sebe? Kom. je 5.300? Roterdam 31.000? Pet kom. 155.000 – 125.000 zarada i 25 uloženo, je li tako? Minus 15 odsto. 105 - računica je koju je Lazović izveo u grupi sa Milovićem i SKY korisnikom "Miki novi".

Milović mu na to odgovara: "Vazda se od uloženog odbija izbačaj."

- Je li tako? Ne znam što ću. Ako prođe test - odgovara Lazović, a Milović kaže: "5 komada – 15% = 4,25 i onda se to množi sa prodajnom cijenom".

- Koliko je od ova 3 komada zarada? - pita Lazović.

- Ne znam pošto će prodati, brate. Baš nijesam pitao koliko je sada cijena. Ali, tako nešto, oko 31.3-15% * 31.000 - piše Milović.

- Ako prođe, sve ću to. Ako ne, evo viđeću. Do kad ti to moram javiti... - kaže Lazović i nastavlja: "Ok, ako ćeš ovih dana, reci da ubace koliko. Oficir će 60, Komita 100, ovo je nevezano za ovo što sam te pitao sad ako hoćeš za Roterdam. Imaju oni za Roterdam, oni tamo rade i sad hoće da odrade posao, a ovo ako ti završiš i to će, pa će se preseliti... A sad rade nezavisno od ovog što sam ja tebe pitao. Sad hoće Ekvador, Roterdam, a to, ako završiš ti, to je bonus top kažu. A sad bratski zovu, dali mjesto za ovaj posao... - piše Lazović.

U grupnom četu i Radoje Zvicer

Milović je 11. decembra poslao skrinšot sa zajedničke čat grupe u kojoj su on, Lazović i Radoje Zvicer, jedan od šefova kavačke kriminalne grupe, u kojoj kaže: "Nastavljamo sa biznisom".

foto: Privatna arhiva

- Slika predstavlja izvod sa bankovnog računa ili sliku bankovnog računa kripto valute na kojoj se vidi da je iznos na računu 49.624.511,10 evra - piše u dokumentu Europola.

Sudeći prema podacima iz tog dokumenta, istovar kokaina u luci dogodio se 17. decembra. U dokumentu se ne navodi u kojoj luci je istovarena droga.

Milović piše u čat grupi:

- Sad mi, evo ovaj momenat, javljaju da je sašla kutija sa broda. Na zeleno je. Ujutro je izvozimo. Odoh spavati. Od pet sam ujutro na telefon opet. Još čekamo. Tek sjutra vadimo iz luke. Ja idem robu da organizujem da se preuzme.

On piše Lazoviću 26. decembra 2010. godine: "10 ti ide u ovoj turi i za 15–20 dana radimo još jedan posao".

- Imaš li sliku? - pita ga Lazović.

Policajac Milović poslao mu je fotografiju novogodišnje jelke ispod koje je, kao poklone, postavio, navodno, pakovanja droge kokain. Nakon toga, Lazović piše Zviceru:

- Sve, brate i sve što treba. Rekao sam Oficiru sad kad bude radio za 20 dana da ubaci 2,3 komada da častiš momke, da ih pomogneš.

- Oficir je brat pravi - odgovara mu Zvicer.

- Jes, pravi. Znam da vama ne fali, ali ja hoću da ubaci od mene 2-3 kom. da te tvoje isčašćavaš - piše Lazović.

- Ma kakvi, brate, čim meni nešto prođe, odvajam za tebe - odgovorio mu je Zvicer.

U dokumentu Europola piše da 1. januara 2021. godine u luku dolaze druge dve isporuke.

- Ne, neće moći, nije komplet ekipa za praznike u luku. Čekamo da prođu praznici, pa vjerovatno dvije zaredom odradimo - napisao je Milović Lazoviću tog dana.

Sedamnaest dana kasnije, on ga je obavestio: "Ispolovili smo, sve je super".

Milović piše Lazoviću 6. februara: "Za sad je sve ok. Na zeleno. Prebačena roba u zelenu kantu. U poneđeljak van luke".

- Jesam li ti rekao da će sve i svaka naredna biti ok. Kad puniš onaj drugi? - odgovorio mu je Lazović.

- Ako bude kako treba, srijeda - odgovio je Milović i poslao mu fotografiju.

Milović je, 13. februara, obavistio Lazovića: "Ispolovila barka, 22 sam pisao. Ovi na vađenje nam zamijenili 100 komada robe ukupno. Uvalili nam smeće".

- Sjutra radimo novi posao. Koliko ćeš, vidi? I koliko ćeš za Australiju? - pita Milović Lazovića 18. februara 2021. godine.

Lazović pita njega koliko će on.

- Sjutra i koliko Australija? Koliko da računam komad od ovog što je izašlo? 26.000? Ili? - pita on Milovića.

- Napraviće batica račun, sve što kako košta vidi sa njim. Ne znam ni ja još koliko ću, moram napraviti raspođelu - kazao je Milović.

- Koliko imam ja sad da vidim šta ćemo za sjutra i Australiju? - pita Lazović.

- Davao sam na 36, sad je pala cijena, pa može 34 - piše Zvicer.

Milović Lazoviću u toj čet grupi kaže da ima plaćeno 22 u toj turi koja je krenula.

- Ok. Sad mu pišem. Koliko ostaje ukupno? - pita Milovića, a on mu šalje fotografiju sa obračunom.

- Izašlo, dodao ti tu što si imao para odranije, 16 h i nešto, pa oduzeo posao što je krenuo. Ostalo ti preko 100 h - piše Milović.

- 106 je 22? Oću li sjutra fiknut to? Ja sam kupio od Oficira komad jer gore mi izašlo sad 10. Pa sam taj od Oficira amg častio njih gore... i oni još 2 kupili od Oficira - piše Lazović.

Milović odgovara da se nada da ga razumeju.

- Nadam se da pišem da može da se razumije. 116.600 su 22 komada".

Zvicer pita: "Koji amg?".

- Ne znam, batice, prati svoj osjećaj. Vidi ti sa Oficirom, dogovori i ja sam tu. Dobro, batice. Ne znam. Nisam pričao sa njim oko detalja još. 21 komad je 111.300, a ti imaš 107.620. Tako da fali 3.680 samo. Polakote, što bi rekao jedan čovjek. Aj, vidimo se sjutra, došla mi je žena, pa ću doći malo. Ne znam po koliko će se prodavati, vidiš da dosta robe izlazi. Čim je tržište preplavljeno, pada cijena, ali, eto, ako bude 25. Oko 880.000. Malo ti fali da budeš milioner, hahahaha. To ćeš sa poslom Australije - piše Milović Lazoviću.

Zvicer na to odgovara: "Jeste, idemo rafalno, u aus je 80-90h cijena. Pa pravimo paravojne formacije".

- Jes, batice. Ova što plovi je Oficiru mnogo bitna. Ima baš puno - kaže Milović, koji u SKY komunikaciji koristi imena Zli poručnik, Oficir i Batica. Imao je više kriptovanih telefona.

Petar Lazović je koristio ime "Junior" i "Komandos", a Radoje Zvicer "Born".

- Nije za aus jer to ti je kao 300 za eu - objašnjava Zvicer.

- Nijesam znao detalje za Australiju. A Oficir, jes. Malo, nije strašno. Kao da mu je prvi put da ljulja jako, nije ovako, ali spram para koliko je imao tada, isto je ljuljao jako. Hahahahahha. Ti si isti on. Bez brata, ko vas spoji. Polako, biće vremena, biće ovog posla i vremena - piše Milović o sebi u trećem licu.

- Taman ću 100, nego ti kažem, nije smiješno jer je cijena 3x veća nego u EU. Nemoj siliti, ako prođe, obrnućemo još koji krug, to je moj brod - kaže Zvicer.

U čat grupi, u kojoj su Lazović, Milović i Zvicer, 19. februara 2021. godine, Lazović obaveštava da se "razdužio kod Batice 140 hiljada".

- Sad sam nula i čekamo - napisao je Lazović.

On, 6. marta 2021. godine, piše: "Ja za tebe ne znam, ali kako se primaklo, kao na struju sam".

Milović ga tog dana obaveštava da 8. marta dolazi.

- A onaj drugi msc, je li kretao? - pita Lazović.

- Ne. Promijenili liniju. Čekamo raspored - odgovorio mu je Milović.

Milović preko Skaja poslao preko 100.000 poruka

- Ukoliko bi Crna Gora bila zainteresovana za preduzimanje istrage u vezi sa krijumčarenjem kokaina Milovića, Lazovića i drugih pripadnika kavačkog klana, molimo pošaljite Europolu zahtev za dobijanje neobrađenih podataka. S obzirom na to da je Milović poslao skoro preko 100.000 poruka preko svog SKY naloga, nemoguće je izvršiti analizu svih poruka - napisali su u dokumentu službenici Europola i dali ga crnogorskom tužilaštvu.

Međutim, Specijalno tužilaštvo je 20. januara 2021. godine donelo odluku da "nema osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja protiv bilo kog lica za bilo koje krivično delo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti".

Ipak, Specijalno tužilaštvo, kojim sada rukovodi Vladimir Novović, nedavno je saopštilo da je zbog izvešaja Europola, koji je bio arhiviran, formiran novi predmet.

(Kurir.rs/Novosti)