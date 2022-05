POLICAJCI U SLUŽBI KAVČANA! Crnogorsko tužilaštvo mesecima znalo ko sarađuje sa Zvicerom i Belivukom, ali NI PRSTOM NISU MRDNULI

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore gotovo godinu dana imalo je podatke da su policajci Petar Lazović i Ljubo Milović članovi kavačkog kriminalnog klana i da su direktno uključeni u šverc kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, šverc oružja i cigareta, ali po tom pitanju, kako navode Vijesti, ništa nisu radili!

Specijalno državno tužilaštvo mesecima ništa nije radilo iako su podatke o umešanosti policijskih funkcionera i službenika Agencije za nacionalnu bezbednost u kriminal, dobili još u julu prošle godine - rekao je Vijestima izvor iz vrha bezbednosnog sektora.

Navodno, rad na slučaju počeo je tek nakon što je došlo do smena u Specijalnom državnom tužilaštvu. Drugi izvori iz bezbednosnog sektora kažu da su policajci navodno duže od mesec pratili i prisluškivali kolegu Ljuba Milovića (32) kako ne bi pobegao, ali nisu mogli da potvrde da li je on u državi. Prema istim informacijama policajac Petar Lazović (32) već duže je van granica Crne Gore. Navodno, on je državu napustio nedugo nakon smene na čelu Specijalnog državnog tužilaštva, kada je Vladimir Novović zamenio Milivoja Katnića.

"Milović i Lazović članovi su kavačkog klana uključeni direktno u šverc velikih količina kokaina iz Ekvadora u Evropsku uniju i Australiju, šverc oružja u ime tog klana, ali i šverc cigareta za kavčane...", objavio je juče portal Libertas press, pozivajući se na dokument agencije Evropske unije za sprovođenje zakona - EUROPOL.

48 miliona na računu

Obaveštajni podaci, kako piše, ukazuju da je jedan od šefova te mafijaške organizacije Radoje Zvicer imao ogroman uticaj na aktivnosti crnogorske policije, preko Petra Lazovića i njegovog oca Zorana Lazovića. Zvicer je koordinirao policiju preko Lazovića kada je reč o hapšenju osumnjičenih koji su učestvovali u planiranom ubistvu Slobodana Kašćelana. Nema informaciju da li je Zoran Lazović saslušan. On je inače imao policijsko obezbeđenje.

Libertas press, pozivajući se na dokument te agencije, navodi i da je pretpostavka da Milović poseduje nepoznati bankovni račun sa iznosom od 48 miliona evra zarađenih upravo švercom kokaina.

"Istraga usmerena na Lazovića i Milovića trebalo bi da bude prioritet broj jedan crnogorske policije", zaključci su u dokumentu EUROPOLA.

Portal Libertas press objavio je i da su taj dokument, sa transkriptima komunikacija njih dvojice sa šefom kavačkog klana Radojem Zvicerom, Veljkom Belivukom, Markom Miljkovićem i drugima, crnogorsko tužilaštvo i policija dobili od Europola u julu prošle godine. Do danas, piše, nije poznato da su Lazovića i Milovića, ali ni druge policajce, pozvali na odgovornost. Izvor Vijesti iz bezbednosnog sektora kazao je i da je Milović višemilionsku imovinu prepisao na jednu osobu iz kriminalnog miljea.

On je, prema saznanjima Vijesti, stvarni vlasnik restorana na Grahovcu u kom su krajem januara 2021. godine nekoliko policajaca ručali sa Belivukom i Miljkovićem.

Zli poručnik

Petar Lazović koristio nadimak Junior, a Milović - Zli poručnik. Vijesti su 20. aprila SDT zvanično pitale u kojoj fazi je postupak formiran nakon što je putem međunarodne pravne pomoći dostavljen deo dokumentacije, odnosno transkripti razgovora koje je, prema tvrdnjama Vijesti sa Radojem Zvicerom vodio Petar Lazović, da li je službeno utvrđeno da je na fotografijama koje su stigle, Lazović u društvu sa Zvicerom i više pripadnika organizovane kriminalne grupe “Kavači”.

Na ta pitanja nije odgovoreno, kao ni na pitanja koji specijalni tužilac je zadužen tim predmetom i kada je predmet formiran. Odgovori na pitanja o komunikaciji Lazovića sa Zvicerom, nisu stigli ni iz Uprave policije, a poslata su im još 5. maja 2021. godine. Nisu odgovorili ni na nova, poslata 29. aprila 2022. godine, među kojima je i - da li Lazović dolazi na posao.

EUROPOL je, piše Libertas, preporučio crnogorskom tužilaštvu i policiji da bi trebalo da se istraži i umešanost policajca Enisa Bakovića - a u vezi sa obaveštenjem Interpola i uloge Tamare Zvicer, supruge Radoja Zvicera.

"Treba, takođe, identifikovati i ostale spomenute službenike policije zvane ‘Tigar, Aco, Slobodan i Ranko’, jer su svi oni imali specifičnu ulogu kada je reč o zaštiti pripadnika klana Kavač i otkrivanju osetljivih operativnih podataka. ‘Tigar’ je osoba koja je od Zvicera primila, kao poklon, ilegalno oružje, a bio je i korisnik blindiranih automobila koje su, najverovatnije, kupili pripadnici klana Kavač, takođe, na poklon", piše u dokumentu EUROPOL-a.

Navodi se da je, navodno, Milović u to vreme morao biti u jakim privatnim i poslovnim vezama sa direktorom crnogorske policije Zoranom Brđaninom i direktorom kriminalističkog odseka Dejanom Kneževićem.

”Nema dokaza da su Brđanin i Knežević bili umešani u bilo kakve kriminalne aktivnosti”, prenosi taj portal pozivajući se na dokumenta EUROPOL-a.

Objašnjavaju da Petar Lazović i Milović “koristeći svoje pozicije, pružaju zaštitu kavačkom klanu, a vođi klana, Radoju Zviceru, daju osetljive operativne podatke i saznanja iz crnogorskog informacionog sistema”.

U dokumentu se navodi da je Petar Lazović, u SKY aplikaciji, imao šifru Junior i Komandos. Europol je utvrdio da je on preko te aplikacije razmenio 14.065 poruka. Ljubo Milović, piše u istom dokumentu, koristio je nadimak Zli poručnik i Oficir i imao je nekoliko kriptovanih telefona sa kojih je razmenio skoro 100.000 poruka.

Skrinšotove slao direktno Zviceru

Pojašnjeno je da su njih dvojica imali intenzivnu direktnu komunikaciju preko Skaja sa Zvicerom, koji je na ovoj mreži koristio nadimak "Born", ali i da je Petar Lazović drugim vidovima komunikacije bio i u kontaktu sa policajcem Miloradom Mićkom Žižićem.

"Na Lazovićeve zahteve Žižić je uvek dostavljao osetljive i poverljive podatke i saznanja. U većini slučajeva Lazović je skrinšotove komunikacije sa Žižićem prosleđivao direktno Radoju Zviceru koristeći Skaj aplikaciju. Petar Lazović je, drugim vidovima komunikacije, bio i u kontaktu sa Draganom Radonjićem, koji je očigledno, takođe, bio policijski službenik. Otac Petra Lazovića, Zoran, bio je pretpostavljeni Radonjiću. Petar Lazović je skrinšotove komunikacije sa Žižićem i Radonjićem prosleđivao direktno Radoju Zviceru koristeći Skaj", piše u dokumentu Europola.

U istom dokumentu se navodi da je Petar Lazović, u više navrata, razmenjivao oružje sa Radojem Zvicerom.

"Zbog njihovog prijateljstva, Lazović daje Zviceru nelegalno oružje kao poklon, što mu ovaj uzvraća na isti način, poklanjajući mu nelegalno oružje. Nakon jednog sastanka u tužilaštvu i predložene akcije, Petar Lazović je obavijestio Zvicera o osumnjičenima za koje je planirano da budu uhapšeni sledećeg jutra i čak je poslao sliku iz tužilaštva na osnovu koje se mogao videti tužilac Saša Čađenović sa policajcem Mićkom Žižićem. Petar Lazović je drugim vidovima komunikacije bio i u kontaktu sa Nikolom Janičićem, koji je očigledno, takođe, bio policijski službenik. Lazović je skrinšotove komunikacije sa Janičićem, takođe, prosleđivao direktno Zviceru koristeći aplikaciju Skaj", navodi se u dokumentu.

Europol u svom nalazu tvrdi da se “ne može potvrditi da je Nikola Janičić bio umiješan u bilo kakve kriminalne aktivnosti”, ali da je uvijek, na zahtjev Petra Lazovića, dostavljao osjetljive operativne podatke.

”Predstojeća istraga trebalo bi da bude usredsređena na to da li je Janićić imao saznanja da je Lazović prosleđivao osetljivije podatke pripadnicima kavačkog klana, konkretno Zviceru”, savjetuje Europol.

Portal Libertas press objavio je fotografije koje je EUROPOL dostavio crnogorskim istražiteljima. Jedna od njih napravljena je 22. januara 2021. godine, a tog dana u Tivtu je navodno sprečena likvidacija pripadnika zloglasnog beogradskog klana koji je radio za kavačane - Veljka Belivuka zvanog Velja Nevolja i Marka Miljkovića. Na toj fotografiji su Miljković, Belivuk, Zvicer, Lazović, Milović i policajac iz Kotora Nebojša Bugarin.

Među objavljenim fotografijama je i ona na kojoj se vidi Milović sa oružjem, a koju je taj policajac 6. januara 2021. godine poslao Zviceru. Takođe, objavili su i fotografiju koju mu je 3. decembra 2020. godine poslao Petar Lazović, koji je, kako se veruje, u kancelariji SDT-a fotografisao specijalnog tužioca Sašu Čađenovića i policajca Žižića.

Iz Uprave policije su saopštili da će njihove i tužilačke aktivnosti “dovesti do ishoda o kojem će javnost, po njihovom okončanju, biti detaljno obaveštena”.

Kurir.rs/Blic

bonus video:

06:37 OVO STOJI IZA VELJIINOG VREĐANJA SVEDOKA SARADNIKA! Kajtez smatra da su njihove porodice ugrožene, OVAKO IM JE BELIVUK ZAPRETIO