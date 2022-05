"OVAKO ĆEŠ DA ZAVRŠIŠ, TIK TOK, TIK TOK"! Evo kako je Belivukov klan, porukama NA TELIMA ŽRTAVA pretio Filipu Koraću!

Netrpeljivost koju je kavački klan, sa svim svojim priključenim članovima, godinama gajio prema škaljarskoj kriminalnoj grupi, ali i obrnuto, odnela je više od 50 života, a na spisku za odstrel godinama stoji i ime Filipa Koraća, privedenog u Hrvatskoj pre nekoliko dana.

Da su kavčani želeli Koraćevu glavu može se videti i iz poruka koje je Belivukova grupa slala ovom Beograđaninu, ali i činjenici da su Koraćevi saradnici padali jedan po jedan.

U vreme kada je Luka Bojović, beogradski kriminalac koji se smatra naslednikom "zemunskog klana", inače priklonjen "škaljarskom klanu" iz Crne Gore, uhapšen i osuđen u Španiji na dugogodišnju robiju, prema službenim zabeleškama ovdašnjih službi, vođstvo nad grupom preuzeo je Filip Korać. Iako se o njemu govorilo kao o jednom od najopasnijih kriminalaca na ovim prostorima, kako piše Nova S, Korać je u Srbiji bio slobodan čovek.

REŠENA SUROVA LIKVIDACIJA SINIŠE MILIĆA KOJI JE RAZNET U DŽIPU KOD FRANŠA: Uhapšen osumnjičeni za brutalno ubistvo saradnika Luke Bojovića!

Za razliku od policije koja mu, iako se o tome stvarala slika, nije bila za petama, Koraća su jurili suparnici i neprijatelji iz drugih klanova. Tako je u Beogradu ubijen i Siniša Milić, Koraćev šef obezbeđenja, i to u eksploziji bombe koja je bila postavljena pod njegov automobil sredinom juna 2018. godine. Bomba je eksplodirana oko 13.00 sati, u blizini Autokomande u Beogradu, dok je Milić čekao zeleno svetlo na semaforu. Eksploziju je preživeo, ali je ubrzo u potpuno uništenom automobilu izdahnuo od zadobijenih povreda.

Izvori beogradskih medija tvrdili su tada su Milić i Korać bili toliko bliski, da je Korać bio u neprestanom kontaktu sa njim i da se isključivo sa njim dogovarao o rutama kojima će se kretati. Zbog Milićeve opreznosti, gotovo svima je bilo neverovatno kako je moguće da nije primetio bombu na svom džipu, a isti izvori tvrdili su da je nakon ove likvidacije za svoj život postao zabrinut i advokat i prijatelj Luke Bojovića, Dragoslav Miša Oganjanović, koji je dva meseca kasnije ubijen u sačekuši na Novom Beogradu.

Beograđaninu Darku Duloviću (31), koji je optužen za pomaganje u ubistvu Siniše Milića, zvanog Boske, sudi u odsustvu pred Višim sudom u Beogradu. Dulović se nalazi na robiji u Crnoj Gori, gde služi kaznu od dve i po godine zbog trgovine drogom.

Koraćev "vojnik" sam stavio glavu na Belivukov panj

Jedan od kriminalaca koji su slovili za osobu blisku Filipu Koraću bio je, prema rečima Bojana Hrvatina, svedoka saradnika u postupku protiv Belivuka, Goran Veličković Goksi. Kako je Hrvatin ispričao, Goksi je bio Partizanov navijač i vođa grupe "Jang bojs" i bio je na stadionu u sukobu sa Belivukovim huliganima. Pored ovoga, imao je bitnu poziciju i u podzemlju. Kao Koraćev bliski saradnik, Goksi je bio jedan od vodećih u poslovima sa kokainom u Beogradu, ali i šire. Spomenuo je da u gradu postoje dva glavna izvora, a da je jedan Veličković.

foto: Privatna arhiva

Ove detalje je tužilaštvu ispričao Bojan Hrvatin, jedan od članova Belivukove grupe, koji je otkrio brojne detalje o ubistvima, kidnapovanju, trgovini drogom...

Upravo je on bio jedan od ključnih ljudi koji je odigrao jednu od glavnih uloga u Goksijevom ubistvu. Bio je mamac koji ga je doveo na mesto gde su ga ostali članovi grupe kidnapovali, objasnio je tužilaštvu, prenosi "Krik".

Goksi je bio Partizanov navijač i vođa grupe "Jang bojs" i bio je na stadionu u sukobu sa Belivukovim huliganima. Pored ovoga, imao je bitnu poziciju i u podzemlju, naveo je Hrvatin.

Bio je jedan od glavnih ljudi Filipa Koraća - uticajnog mafijaša koji je, zajedno sa škaljarskim klanom, ratovao sa kavačkom grupom i Belivukovom ekipom. Kao takav, kako je Hrvatin objasnio, Goksi je bio među ključnim prodavcima kokaina u Srbiji.

Hrvatin je, nakon što je izašao iz zatvora, sa Goksijevim saradnikom sklopio posao oko prodaje marihuane. U jednom trenutku, Belivukovi saradnici su saznali za to.

- Kada smo se videli na stadionu, ja sam bio upitan onako drugarski: "Što ne reče da imaš "Žutog" (Goksija) na "skaju"? - ispričao je Hrvatin. Tada mu je objašnjeno da je Veličković označen kao neprijatelj grupe jer je bio na vezi sa Koraćem i škaljarcima. Hrvatin je, navodno, više puta pokušao da namami Veličkovića, ali mu je to uspelo samo kada je rekao da mu treba pomoć za kupovinu pištolja. Ugovorili su sastanak i tada je namamljen u kuću u Ritopeku, poznatu kao "klanicu" klana Belivuk - Miljković.

Kao što bi to uvek činili sa svojim žrtvama, najpre su ga mučili i terali da otvori "Skaj" telefon. Hrvatinu su kasnije prepričali, a on dalje tužilaštvu, da se Veličković najbolje držao, a navodno je svojim ubicama rekao: "J**iga, u pogrešno vreme na pogrešnom mestu". Interesantno je da, uprkos tome što ga je Hrvatin namestio i namamio, neposredno pre nego što će mu iseći glavu na panju, Veličković se raspitivao za Hrvatina i govorio da on nema nikakve veze ni sa čim, i da ga ne ubijaju.

"Miljković mi je rekao da je on to prihvatio, da je znao šta se sprema. Kada je video njega da dolazi sa sekirom, da je samo legao sam, znači nisu ga nameštali ništa, da je čak sam i glavu namestio. Kaže da ga je dobro udario jedanput, da nije bilo potrebe da udara drugi put", stoji u optužnici.

Upravo ovu likvidaciju Belivukovi ljudi su iskoristili da preko Veličkovićevog telefona ostvare kontakt sa Koraćem. Najpre su mu poslali fotografiju Goksijevog tela, na kom je krvlju ispisano "Koraću, pi***". Zatim je usledila još jedna poruka: "Tik-tok, tik-tok, ovako ćeš ti da završiš, na’vataćemo te".

Ipak, ispostavilo se da Belivukova grupa, ne samo da nije mogla, već nije ni stigla da realizuje plan za Koraćevo ubistvo, koji je po svemu sudeći postojao, jer su svi uhapšeni u februaru 2021. godine.

Koraćevu glavu hteli i Šaranovići

Kada je Luka Bojović zaratio sa porodicom Šaranović iz Crne Gore, ozloglašenim kriminalcima kojima je gotovo čitava familija ogrezla u kriminalu, na meti su se našli svi njegovi bližnji.

Naime, Šaranovići su verovali da se iza ubistva njihovog brata Branislava krije upravo Bojović. S obzirom na to da je Bojović već uveliko bio u Španiji, grupa je organizovala ubistvo njegovog rođenog brata Nikole u Beogradu. Sledeći na listi za odstrel porodice Šaranović bio je upravo Korać, kog su nameravali da ubiju "heklerom" iz automobila u pokretu.

Međutim, i ovog puta policija je bila brža, pošto su ključni ljudi Šaranovića bili uhapšeni zbog prethodnog ubistva.

(Kurir.rs/Nova S)

