SVI DETALJI HAPŠENJA FILIPA KORAĆA: Napustio Srbiju u jeku krimi rata, a evo u kojim zemljama je sve bio!

Filip Korać, desna ruka Luke Bojovića, uhapšen je u Hrvatskoj zbog sumnje da je falsifikovao dokumenta, a prema rečima njegovog advokata sam se predao policiji kada je čuo da ga traže.

Korać, označavan kao jedan od najmisterioznijih ljudi u podzemlju koji je, kako je poznato, hapšen samo jednom u avgustu 2016. godine posle ubistva Čede Đokića u BiH, pre izvesnog vremena napustio je Beograd. Prema nezvaničnim informacijama, osim u Hrvatskoj, Korać je putovao širom Evrope.

foto: Aleksandar Jovanović Cile

- Utočište je pronašao u Hrvatskoj, ali je navodno, povremeno odlazio i u Sloveniju i boravio tamo. Osim toga, putovao je u Austriju, Nemačku i Holandiju. Interesantno je da se i ranije spekulisalo da saradnici Luke Bojovića borave u Holandiji i Belgiji, naročito posle ubistva Jovana Đurovića i hapšenja Vladimira Banovića Votke - navodi dobro obavešteni izvor Kurira.

Spekuliše se da je posle niza likvidacija bliskih ljudi Luke Bojovića, Filip Korać odlučio da je vreme da se skloni, da ne bi postao žrtva obračuna.

- Proteklih godina ubijen je Lukin kum Dragoslav Miloradović, Siniša Milić Boske koji je navodno bio obezbeđenje, pa i advokat Miša Ognjanović koji je zastupao Bojovića. Korać je posle tih likvidacija praktično nestao, a da su za njim tragali pripadnici klana Belivuk Miljković, govori i podatak da su sa telefona ubijenog Gorana Veličkovića pokušavali da kontaktiraju Filipa - dodaje izvor.

Podsetimo, tokom istrage koja je vođena protiv ozloglašenog klana koji se sada tereti za sedam likvidacija, pronađene su fotografije unakaženog tela Gorana Veličkovića, navijača Partizana. Na leđima ubijenog bilo je urezano Korać pi*ka, a ovu sliku su navodno preko Skaja slali samom Koraću i njegovim saradnicima.

foto: Printscreen

Marko Miljković, najbliži saradnik Veljka Belivuka u crnogorskoj policiji pomenuo je Filipa Koraća nakon što je sprečena njihova likvidacija u Tivtu i naveo da sumnja da je on osoba koja je naručila ubistvo.

- Ja sa njim nisam u zavadi, on je u zavadi sa mnom - navodno je rekao Miljković, koji je optužen za niz brutalnih ubistava u kući u Ritopeku, ali nije objašnjavao zbog čega misli da Korać ima problem sa njim.

Gordan Preglej, advokat Filipa Koraća za Kurir je izjavio da se njemu javio "gospodin Korać i rekao mu da je saznao da se protiv njega u Hrvatskoj vodi postupak za krivično delo falsifikovanje isprava".

- On je želeo rešiti tu situaciju, jer to je bagatelni postupak, kao i stotine drugih za to krivično deo, nema tu misterije nikakve - objašnjava branilac Filipa Koraća i dodaje da su nakon toga otišli u policiju.

- Kako je njemu još ranije određen pritvor, u istrazi, jer se pretpostavilo da se do njega ne može doći, on je zadržan u Remetincu - dodao je Preglej i naglasio da njegov klijent neće biti izručen Srbiji.

- Koliko je meni poznato, u Srbiji se protiv njega ne vodi nijedan krivični postupak, pa stoga nema potrebe da gospodin Korać bude izručen - pojašnjava on.

Kako dalje kaže, Korać se trenutno nalazi u izolaciji, jer su i u Hrvatskoj na snazi mere protiv koronavirusa.

- Nisam ga još posetio, to ću učiniti kada prođe period izolacije i kada posete budu omogućene - kaže naš sagovornik.

Inače, za krivično delo falslifikovanje isprava u Hrvatskoj je zaprećena zatvorska kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora.

Kurir.rs