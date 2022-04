KO JE FILIP KORAĆ UHAPŠEN U HRVATSKOJ?! Bio je desna ruka Luke Bojovića, a povezuju ga i sa ozloglašenim škaljarskim klanom!

Na teritoriji Hrvatske, pre nekoliko dana, uhapšen je Filip Korać, desna ruka Luke Bojovića, pišu Novosti.

Poslednji put u javnosti se o ovom čoveku govorilo kada je izneto šta je Veljko Belivuk izjavljivao u tužilaštvu 7. februara ove godine. Umesto da je pričao o ubistvima za koja je optužen (u ovom trenutku najmanje sedam) on je izjavio da država sarađuje sa "škaljarskim klanom iliti Filipom Koraćem". Belivuk je rekao da je Korać saradnik Bezbednosno-informativne agencije i Interpola, ali i Kotoranina Jovana Vukotića, koji prema operativnim saznanjima crnogorske policije važi za navodnog vođu "škaljarskog klana". Policijske informacije, kao i podaci bezbednosnih službi, govorili su da je Belivukova i Miljkovićeva kriminalna grupa jurila da otme i ubije Koraća. Svedok okrivljeni Bojan Hrvatin ispričao je u tužilaštvu da su članovi ove kriminalne grupe fotografije izmasakriranih tela ubijenih suparnika slali Filipu Koraću. Čak su na jednom od tela krvlju ispisali: "Korać pi...".

Za Koraća se govorili da je u MUP evidentiran zbog navodnih nanošenja teških telesnih povreda, falsifikovanja novca, krađe, reketiranja, ilegalnog pokušaja prelaska granice, trgovine drogom... Nikada nije osuđivan za ta dela, a jedino zbog čega je hapšen i zadržan na ispitivanju u Zvorniku, bilo je zbog ubistva Čede Đokića, ali je ubrzo pušten na slobodu. Posle Lukinog hapšenja u Valensiji, u februaru 2012, Korać je preuzeo Beograd, Srbiju, a zatim i Crnu Goru.

Kako je glavna osoba za poslove Luke Bojovića, kojem je iz osvete ubijen brat Nikola, Korać se sumnjiči da je bio aktivni učesnik mafijaških likvidacija u našoj zemlji i zbog toga je on trebalo da bude priveden u velikoj akciji policije. Međutim, uspeo je da pobegne.

O Koraću se u javnosti govorilo i avgusta 2016. kada je priveden nakon ubistva Čede Đokića u Zvorniku. Godinu dana kasnije, njegovo ime ponovo je osvanulo u medijima, i to nakon derbija Partizana i Crvene zvezde, kada je na južnoj tribini stadiona u Humskoj, došlo do opšte tuče između navijača Partizana i pokušaja preuzimanja južne tribine. Korać je tada označen kao organizator nereda, koji je za ovaj "posao" angažovao čak i huligane iz Hrvatske.

Godinama se vezuje za Luku Bojovića

NJegovo ime se godinama vezuje uz ime Luke Bojovića, koji je trenutno na odsluženju zatvorske kazne u Španiji. Mediji su prenosili da je Korać Bojovićeva "desna ruka", kao i da vodi sve njegove poslove, kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori.

U javnosti se često njegovo ime navodilo uz brojne poslove sa one strane zakona, pa čak i likvidacije. Međutim, njegov dosije je sve ove godine ostao prazan i nikada nije osuđen za neko krivično delo.

Jedini put je uhapšen u Zvorniku, u leto 2016. godine, kada je zadržan zbog ispitavanja o ubistvu Čede Đokića. Đokić je ubijen snajperskim hicem dok je pio kafu na svojoj terasi, a Korać je navodno dan kasnije pokušao ilegalno da pređe granicu sa Srbijom. U pritvoru je zadržan 48 sati, nakon čega je pušten bez ikakve krivične prijave.

Mediji su pisali i da je početkom godine uspeo da izbegne hapšenje u Beogradu, nakon čega je za njim raspisana crvena poternica, zbog, kako je tada preciziralo Tužilaštvo, sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u podstrekavanju.

Mesecima kasnije, javnost je saznala da je u pitanju bilo navodno podstrekavanje na ubistvo Blaža Đurovića, koji je likvidiran u oktobru 2018. godine na Voždovcu. Sumnjalo se da je Korać čak dao ubicama Đurovića svoj automobil na korišćenje.

Upravo zbog takvih sumnji, nadležno Tužilaštvo je naložilo da se urade biološke analize tragova iz automobila koji je korišćen prilikom likvidacije Đurovića, koje bi mogle, eventualno, da rasvetle ovaj događaj. Ispostavilo se, međutim, da ni ova, kao ni jedna druga sprovedena dokazna radnja za delo za koje se Korać teretio, nije pokazala da je on, na bilo koji način, umešan u ubistvo ili neko drugo delo za koje se sumnjičio.

Misteriozni čovek

Korać, koji je u trenutku kada je rat porodica Bojović-Šaranović buktao na ulicama Srbije i Crne Gore, navodno otišao u Holandiju, odakle je nastavio da vodi poslove. Iako se njegovo ime često pominjalo na stranicama crne hronike, godinama niko nije znao kako izgleda. Sve do ubistva Nikole Bojovića, Lukinog brata, na čijoj je sahrani sa Radetom Rakonjcem i Dragoslavom Miloradovićem nosio kovčeg ubijenog Bojovića.

Ime Filipa Koraća vezuje se za mnoge kriminalne radnje, povezuju ga sa "škaljarskim klanom", dovođen je u vezu sa brutalnom tučom na južnoj tribini stadioina Partizana, sukobljavao se sa ubijenim Aleksandrom Stankovićem...

Filip Korać je jedan od onih čije se ime "šaputalo", a koje se vezuje za beogradsko podzemlje. Mediji su o Koraću objavili da je "desna ruke Luke Bojovića", da je "blizak 'škaljarskom klanu'" (pojedini mediji čak kažu da je on vođa tog klana), a njegovo ime dovodilo se i u vezu sa brutalnom tučom na južnoj tribini stadiona Partizana tokom "večitog derbija", kada su se dve grupe "navijača", ispostaviće se, borile za prevlast na tribini.

Navodno je Korać tada angažovao i grupu Splićana koji su se, zajedno sa "pučistima", tukli na tribini u nameri da pobede dotadašnje "vlastodršce". Prema tadašnjim saznanjima Večernjih novosti, plan za izazivanje nereda na fudbalskoj utakmici "Korać je skovao u jednom zagrebačkom hotelu, a prema indicijama koje su deo istrage, on je sa izvesnim hercegovačkim kriminalcem i preduzetnikom dogovorio sve detalje akcije koja je podrazumevala i premeštanje nereda na ulice Beograda". Drugi mediji su čak pisali da su oni koji su bili angažovani za tuču bili plaćeni od 5.000 do 10.000 evra. Nedeljnik Ekspres svojevremeno je objavio da je za Koraća bila presudna 2016. godine, kada je došao u sukob sa jednim od vođa dela organizovanih "navijača" Partizana Aleksandrom Stankovićem. Prema tom izvoru, sukob između njih dvojice najpre je izbio zbog dva kilograma kokaina, koji Stanković nije isplatio Koraću. Razrešenje sukoba pokušano je jednom prilikom preko Dragoslava Kosmajca, ali to se pretvorilo u lični rat kada je na tom sastanku Stanković opalio šamar Koraću, napisao je nedeljnik Ekspres. Posle toga Stanković je navodno uspeo da od Koraća preotme još deset kilograma kokaina. U oktobru 2016. Stanković je ubijen, a njegovo ubistvo do danas nije rešeno. Korać je početkom prošle godine pobegao iz Srbije, potom je lociran u Berlinu, da bi mu se od tada izgubio svaki trag.

Mediji su tokom prošle godine napisali da su Luka Bojović i Filip Korać bliski "škaljarskom klanu", koji je od 2014. u ratu do istrebljenja sa "kavačkim klanom". Krvavi sukobi dve kriminalne grupe, koje su do nestanka 200 kilograma kokaina u Valensiji 2014. bile jedan kriminalni klan, do sada su odneli nekoliko desetina života sa obe strane. Među ubijenima su i najbolji prijatelj i kum Luke Bojovića Dragoslav Gale Miloradović, Koraćev telohranitelj Siniša Milić Boske, kao i advokat obojice Dragoslav Miša Ognjanović. Kurir.rs/Novosti/Mondo

