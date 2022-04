OVO SU KLJUČNI BALKANCI KOJI UPRAVLJAJU ŠVERCOM DROGE IZ JUŽNE AMERIKE: Srpska mafija VAŽNA karika u krijumčarenju kokaina

Hapšenje Darka Šarića i još nekolicine ljudi koji se sumnjiče da su deo organizovane kriminalne grupe pod njegovim vođstvom, ponovo je podstaklo priče u ulozi Balkanske mafije u švercu kokaina iz Južne Amerike u Evropu.

Upravo se pripadnici podzemlja sa čitavog Balkana karakterišu kao jedni od najvažnijih karika u krijumčarenju droge iz Južne Amerike, a među njima se posebno ističe srpska mafija čiji su pripadnici jedni od glavnih u finansiranju i organizaciji. Donosimo vam neke od ključnih igrača sa Balkana u ovoj kriminalnoj mreži.

Ujedinjene nacije su u svom izveštaju o trgovini drogom iz 2017. godine istakle da Balkanska mafija rukovodi sa čak 40 odsto tržišta na planeti. Ono što, prema mišljenju stručnjaka, pomaže članovima ove kriminalne organizacije, jeste činjenica da su rođeni na evropskom kontinentu, te da su im "otvorena" vrata mnogih zemalja budući da im za ulazak u zemlje Latinske Amerike koje su glavne za snabdevanje dorogom, poput Ekvadora, ne treba viza, niti ih iko proverava.

Ključni igrači

Godine 2018. na posedu peruanskog biznismena policija je pronašla tonu i 150 kilograma kokain hidrohlorida koja je kasnije povezana sa srpskom mafijom koja krijumčari drogu iz Latinske Amerike.

"Ovo je žestok udarac u finansije mafije", rekao je tada predsednik Perua Martin Viskara, nakon što je na farmu od 30 hektara upalo 200 policajaca koji su uhapsili ukupno 12 članova ove međunarodne krijumčarske mreže - 8 Kolumbijaca i 4 Peruanca, uključujući i vlasnika farme.

Naime, krijumčari su kokain, pakovan u "cigle" sa likovima narko-bosova Pabla Eskobara i El Čapa krili u pakovanjima fileta od oslića. Drogu, čija je vrednost procenjena na oko 45 miliona dolara, planirali su da pošalju brodom do Španije.

- Kolumbijci su ti koji drogu pripremaju kao tovar, koja je po dolasku u Španiju namenjena srpskim mafijašima, pa čak i za one iz Velike Britanije - rekli su peruanski zvaničnici.

I to svakako nije bio usmljen slučaj veze Balkanske mafije sa švercom kokaina iz Južne Amerike, budući da je ovakvih izveštaja i ranije ali i u narednim godinama bilo sve više.

Povezanost narko kartela u Južnoj Americi sa brojnim krijumčarima sa Balkana, uključujući Srbe i Crnogorce, postala je "jača" pre skoro 20-ak godina. To je period kada je srpska mafija počela sa formiranjem međunarodnih grupa za transport velikih pošiljki droge. Dileri sa Balkana kokain kupuju od Peruanaca, Kolumbijaca, Bolivana ili Ekvadoraca koji ga uzgajaju i pakuju za transport, zatim se postaraju da do Španije, Holandije ili Grčke paketi stignu preko Južne Amerike ili direktno do luka ovih zemalja.

Zoran Jakšić

Jedan od finansijera međunarodne bande i vođa klana "Amerika" koja krijumčari drogu iz Latinske Amerike u Evropu, Zoran Jakšić (57) uhapšen je u julu 2016. godine. On je pred peruanskim sudom u Limi osuđen na 20 godina zatvora. Jakšić je još od 2008. godine optuživan da je šef organizacije koja je krijumčarila tečni kokain u Evropu morskim putem. Jakšić je i pre toga hapšen, 2009. godine u Madridu, međutim ubrzo je pušten.

foto: Privatna arhiva

Jakšić je jedno vreme važio i za najucenjeniju glavu među balkanskim kriminalcima za čije ubistvo su suparnici navodno bili spremni da daju čak 10 miliona dolara. On trenutno služi kaznu od 25 godina zatvora u Peruu zbog šverca 800 kilograma kokaina.

Darko Šarić

Ipak, vodeća figura balkanske mafije u Južnoj Americi do hapšenja bio je Darko Šarić, koji je ranije optužen i osuđen za krijumčarenje najmanje 5,7 tona kokaina u Evropu. Kako se tada procenilo, Šarićeva organizacija imala je prihode od preko milijardu evra godišnje operišući u Kolumbiji, Argentini, Urugvaju i Brazilu, a sa bliskim vezama u Rusiji i Italiji. Nakon četiri godine skrivanja u zemljama Južne Amerike, Šarić se predao srpskim vlastima 2014. godine.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

I pored ranijeg hapšenja, i boravka u kućnom pritvoru sa nanogicom, za Šarića se tvrdi da je sve to vreme nastavio da vuče konce krijumčarske mreže od Južne Amerike do Evrope. Šarić i njegovi saradnici uhapšeni su protekle nedelje u opsežnoj akciji zbog sumnje u povezanost više kriminalnih radnji uključujući i ubistva.

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje za organizovani kriminal, je nakon saslušanja Darka Šarića i D.L, D.O, D.M, U.R doneo rešenje kojim je prema osumnjičenima odredio pritvor do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će se okrivljeni, boravkom na slobodi kriti ili dati u bekstvo i postati nedostupni pravosudnim organima.

Branko Dragićević

Policija već šest godina traga za Brankom Dragićevićem, zvanim Bane Kolorado i nudi nagradu od oko 25.000 dolara za informaciju koja bi dovela do hapšenja

foto: Printscreen

Kako su mediji pisali proteklih godina, Srbin Branko Dragićević nije poznat u ovdašnjem podzemlju, ali je jedan od najtraženijih velikih dilera kokaina za kojim od početka 2016. godine traga peruanska policija, koja je tada za informaciju o njegovom skrivanju ponudila 25.000 američkih dolara.

Do Dragićevićevog imena peruanska policija je došla još 2015. kada su uhapsili 15 članova njegove kriminalne grupe, koja je u lokalnim medijima nazvana "Sarma". U oktobru 2015. policija je akcijom hapšenja Dragićevićeve grupe osujetila pokušaj šverca 200 kilograma kokaina u Evropu.

Bane Kolorado

- Dragićević, koji ima srpski pasoš, još 2015. je identifikovan kao jedan od najbitnijih ljudi u švercu kokaina koji morskim putem u Evropu stiže iz Perua i Paname. Hapšenjima koja su izvedena počela je istraga protiv njegove kriminalne grupe - preneo je portal Caretas.pe i naveo da je on i dalje u bekstvu.

Međutim, iako je raspisana velika novčana nagrada, Dragićević i dalje izmiče službama bezbednosti, a peruanski istražitelji sumnjaju da niko više ne želi da cinkari moćnog Srbina.

- On je među pet najtraženijih begunaca u Južnoj Americi i za njim je raspisana Interpolova poternica - preneli su oni.

Dragan Pavlović Pajo

Peruanska policija uhapsila je krajem avgusta 2017. godine narko-bosa Dragana Pavlovića zvanog Pajo, srpskog državljanina za kojim je bila raspisana crvena poternica Interpola zbog trgovine drogom. Pavlović i njegova trojica saradnika uhapšeni su nakon zasede, sa 47 kilograma kokaina kod sebe. Pavlović je u vreme hapšenja nosio lažni pasoš, a sumnjiči se i da je bio vođa kriminalne organizacije sa sedištem u Limi. Od 2018. se o njemu nadalje ništa ne zna.

Zvicer, Vukotić, Bojović

Pored navedenih imena koji se smatraju "najkrupnijim ribama", u Balkansku mafiju koja operiše Južnom Amerikom i sprovodi šverc do Evrope upletena su još brojna imena, a među najzvučnijima su vođa "kavačkog klana" Radoje Zvicer i odbegli šef suparničkih "šakaljaraca" Jovica Vukotić, te njegova desna ruka Luka Bojović koji je 2012. uhapšen u Valensiji.

(Kurir.rs/Blic)