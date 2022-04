NARKO ŠEMA: Šarićeva grupa prošvercovala tonu kokaina za 3 godine! Pogledajte MAPU krijumčarenja iz Južne Amerike u Evropu

Kriminalnoj grupi, uhapšenoj u međunarodnoj akciji u kojoj su lisice stavljene Darku Šariću, njegovom advokatu Dejanu Lazareviću i još četvorici osumnjičenih, na teret je stavljen šverc najmanje tone kokaina iz Južne Amerike u Evropu!

Srpsko tužilaštvo je saopštilo da su pripadnici grupe bili i Petar Ćosić, zvani Šarac, i Manuel Vulić, koji su uhapšeni u Zagrebu. U naredbi za sprovođenje istrage hrvatskog tužilaštva navodi se da su Ćosić i Vulić bili glavni organizatori dela grupe koja je drogu švercovala u prekookeanskim brodovima, u kontejnerima s bananama, a detaljno je opisano kako su je utovarali u brodove u Kolumbiji i pretovarali iz kontejnera s bananama koji su stizali u hrvatske luke.

Rukovodio iz Hrvatske

- Ćosić je bio zadužen da osmisli celokupan plan krijumčarenja i da daje instrukcije preko pokojnog Milana Milovca, koji je bio u Ekvadoru i kupovao drogu od dobavljača. Angažovali su saradnike koji su je utovarali na brodove, koji su išli u Hrvatsku, angažovali radnike luke Ploče da im pomognu, pretovarali je i potom prodavali - navodi se u dokumentima.

Otkriveno je i da su drogu u Kolumbiji kupovali po ceni od 4.700 dolara za kilogram, a kada bi je prebacili u Evropu, prodavali su je za 28.000 do 29.000 evra po kilogramu. Kako se navodi, Ćosić je švercom kokaina rukovodio iz Hrvatske, dok su Milovac, koji je ubijen u decembru 2020. u Ekvadoru, i Manuel Vulić u Kolumbiji i Ekvadoru sprovodili aktivnosti grupe u vezi s nabavkom i utovarom narkotika.

Istražitelji su otkrili i kako je umalo jedna od prvih otkrivenih isporuka propala.

- Tokom 2019. Ćosić je sa Milovcem i više N. N. osoba preko Skaja ugovorio da iz Kolumbije bude dostavljena tona droge na teritoriju Ekvadora, gde je u luci Gvajakil Milovac angažovao ljude da ubace kokain u kontejner, u prvoj tranši 500 kilograma, koji je zatim otplovio do Antverpena. U tom gradu angažovali su N. N. osobe da ga iskrcaju, ali oni nisu uspeli, pa je kontejner ponovo utovaren na brod "Joana", kojim je prevezen do Hamburga, gde su ponovo angažovali najmanje dve osobe da ga izvade iz kontejnera. Oni su to i uspeli, i to tako što su prisilno zaustavili kamion koji je iz luke Hamburg prevozio kokain, za šta im je pripala nagrada od 30 odsto transportovane količine, odnosno 150 kilograma droge, dok je preostalih 350 kilograma kokaina N. N. osoba po Ćosićevom nalogu prodala nepoznatim osobama za ukupno 9.800.000 evra - navodi hrvatsko tužilaštvo.

Kontejneri s bananama

Sledeća isporuka kokaina dogodila se već krajem decembra do početka marta 2020.

- Akcijom je rukovodio Manuel Vulić, koji je bio u Kolumbiji, gde je 40 kilograma droge ubačeno u banane, koje su iz Ekvadora krenule brodom i u luku Ploče stigle u februaru 2020, na brodu "Pacifik Dalian", na koji su prekrcane na teritoriji Grčke - navodi se u spisima i otkriva da je droga, zahvaljujući radnicima luke Ploče u Hrvatskoj koji su pristali da budu deo ove grupe, pretovarena i prodata za 1.092.000 evra.

Darko Šarić foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Sledeći tovar je u martu 2020. krenuo iz Kolumbije. U bananama je na brod "Lica Maersk" utovareno 40 kilograma droge koja je stigla u Ploče i prodata je za pola miliona evra. Već u januaru 2021. na brod iz Kolumbije ukrcali su još 45 kilograma kokaina i on je u januaru prošle godine stigao u luku Ploče na brodu "Mičigen", a potom prodat nepoznatom kupcu. Inače, u dokumentima hrvatskog tužilaštva Darko Šarić se ne pominje, ali hrvatski mediji spekulišu da je jedan od otkrivenih Skaj brojeva upravo koristio on dok je bio u pritvoru.

Ovim brodovima je dopreman kokain x "Joana" x "Pacifik Dalian" x "Lica Maersk" x "Mičigen"

Novo hapšenje Bošković danas na saslušanju Policija je u subotu kasno uveče uhapsila i Aleksandra Boškovića, koji se sumnjiči da je bio pripadnik kriminalne grupe, a bio je u bekstvu. Kako Kurir saznaje, on se dovodi u vezu sa postavljanjem bombe Goranu Nikolaševiću u Valjevu, za šta je osumnjičen navijač Uroš Mišić, koji se sada preziva Radovanović. Podsetimo, grupa se, osim za šverc kokaina i ubistvo Milana Milovca u Ekvadoru, dovodi u vezu sa postavljanjem bombe koja je za cilj, kako je saopštilo tužilaštvo, imala da Nikolašević optuži za to svedoka-saradnika u drugom postupku protiv Šarića Nebojšu Joksovića i inicira da on izgubi povlašćeni status u postupku. Bošković bi danas trebalo da bude priveden na saslušanje u Tužilaštvo za organizovani kriminal.

