GDE SU PARE? PRIČAJ DOK TE NISAM UMRTVIO! Na suđenju za zlostavljanje niškog lekara pušten JEZIV snimak, ŠOK odbrana optuženog

Telefonski snimak užasa u kome se čuje kako Nebojša N. (48) tuče i kinji niškog kardiologa Jozefa G. (66) emitovan je danas u Višem sudu u Nišu, a u sklopu dokaznog postupka. Zvučni zapis traje 20 minuta, a napravio ga je Nebojša N. koji se sa nevenčanom suprugom tereti da je dve godine zlostavljao doktora kako bi mu navodno dao što više novca od penzije i privatne prakse u jednoj klinici.

Na audio zapisu se čuje kako Nebojša traži informacije od koga je i koliko naplattio date usluge i koliko je novca uzeo. Pritom se čuju udarci i zapomaganje lekara da Nebojša prestane sa tim.

"Gde su pare? Šta jao? Sad ću kosti da ti polomim! Pričaj dok te nisam umrtvio. Pričaj, brojim do deset. Posle će biti kasno. Sad ćeš da se setiš i kad si se rodio, j**** li te u usta! Pričaj od koga si pare uzimao, što me teraš da te unakazim? Daj mi imena ljudi od kojih si uzeo pare. Govori, ću te ubijem budalo, ne teraj me. Pričao sam svima da si najbolji lekar, da imaš pacijente a ti mi ovako vraćaš", govori Nikolov na snimku.

Za sve to vreme doktor Jozef je molio za milost.

"Nemoj to da radiš, jaoooo! Kažem ti da nemam, jao! Zašto mi to radiš, muka mi je, povraćaću! Nisam dinar uzeo za sebe u oba deteta ti se kunem, sve sam dao vama. Sve vreme si sa mnom, znaš šta uzimam. Nemam ni dinar čoveče, kako mi ne veruješ, nisam dinar sklonio od tebe", zapomagao je doktor.

Nebojša je kasnije potvrdio da je snimak autentičan, ali da ne prikazuje pravo stanje stvari. On je rekao da je snimak odglumljen kako bi trećem licu pokazali da je lekar Jozef kažnjen i dodao da nikada doktora nije udarao, a da su udarci koji se čuju zapravo udarci u torbu!?

Na drugim snimcima se čuje kako Nebojša daje instrukcije da od prijatelja pozajmljuje novac.

Na suđenju je Nebojša nekoliko puta danas zaplakao.

Žrtva zlostavljanja, doktor Jozef G. nije saslušan jer su veštaci ustanovili da pati od trajne psihičke poremećenosti kao posledice oštećenja mozga.

Kurir.rs/M.S.

