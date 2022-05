PRONAŠLI JEZIVU STVAR DOK SU TRAGALI ZA MATEJEM: Vatrogasac ispričao šta misli da se desilo Perišu NADAO SAM SE DA JE ŽIV (VIDEO)

Stojanovski je otkrio i da se malo pre mesta gde je Periš nađen nalazi našli i potopljeni brod, što je za njih bilo jezivo, jer je plovilo sablasno stojalo na dnu. Najpre su mislili da se telo, najverovatnije, tu zaglavilo u reci...

Otkako je Matej Periš nestao u noći između 30. i 31. decembra, potragu za mladićem pratilo je niz misterija, a čini se da neke od njih nikada neće biti razrešene. Njegov otac Nenad izjavio je da želi da sina isprati u miru i najužem krugu porodice.

- Nažalost, izgleda da je došao kraj istrage, bez obzira na to koliko teško bilo. Verujem da ovo nije kraj i da ćemo se on i ja sresti u budućnosti. Matej je svoju priču na ovoj zemlji završio - rekao je Nenad Periš.

Zoran Stojanovski, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Palilula, istakao je da su mesto kod Ada Huje gde je Matej Periš pronađen već tražili.

- Počeli smo potragu za Metejem od prvog dana. Bio je to 3. januar, od Gotika, i nastavili smo nizvodno, ka Nebojšinoj kuli. Taj potez smo pretraživali dosta puta, tu desnu obalu. Radili smo i levu obalu. I uzvodno i nizvodno. Pratili ste sve to što smo radili. Pretraživali smo i Pančevački most. I taj potez gde je nađeno telo, kod Ada Huje, dosta puta smo pretraživali sa obale - rekao je Zoran Stojanovski, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Palilula.

Dodaje da su se sve vreme nadali da je Matej živ.

- Iskreno, mi nismo očekivali da nađemo telo. Tražili smo predmet, ili neki dokaz, jer nismo znali da li je ušao u vodu. Nažalost, ispostavilo se da se utopio. Nije bilo lako za pretragu. Više sam želeo, to sam i par puta rekao, da ga policija nađe u nekom kafiću, nebitno da l to bila Holandija, Belgija, Nemačka, gde je neko izjavljivao tada da ga je viđao. Ovo svima teško pada, najteže je njegov porodici. Nije mi ako od kako sam čuo tu vest. Veoma mi je žao - rekao je rekao je Zoran Stojanovski, predsednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Palilula.

- Teren je dosta nepristupačan. Ima dosta splavova. Ima šiblja. Ispod Pančevačkog mosta ima još jedan potopljeni brod, koji je malo pre lokacije gde je nađeno telo, tako da su hladna voda i zima doprineli da telo ostane takvo kakvo je i nađeno. Velika je verovatnoća da je bilo zakačeno negde ispod vode - dodao je Stojanovski.

