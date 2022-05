ŽANDARMI, FANTOMKE, DUGE CEVI, SUD POD OPSADOM! Suđenje Slobi Snajperu: Pretučeni nikog ne prepoznaje, svedoci se ničeg ne sećaju

NOVI SAD - Suđenje zbog napada na B. M. iz Veternika, u junu 2018. godine, nastavljeno je u Višem sudu u Novom Sadu, uz pojačane mere obezbeđenja i prisustvo pripadnika žandarmerije sa fantomkama i dugim cevima.

Kako je objavio RTV, na glavnom pretresu saslušani su oštećeni i svedoci iz humanitarne organizacije "Srbi za Srbe", u vezi sa organizacijom turnira u malom fudbalu koji je otkazan, ali se u poslednji čas ipak održao na sportskim terenima na Kamenjaru, gde se kritični događaj i dogodio.

Oštećeni B. M. je ostao pri ranije datom iskazu.

- Nije mi poznat nijedan od okrivljenih, nisu mi poznata čak ni njihova imena, stvarno ne znam razlog napada na mene. Stajao sam mirno pored žičane ograde i gledao utakmicu na koju me je pozvao moj prijatelj koji je igrao, kada sam primetio grupu momaka sa kačketima i palicama u rukama kako idu ka meni. Počeli su da me udaraju, pa sam instinktivno legao dole, kako bih dobio što manje batina. Ne pridružujem se njihovom krivičnom gonjenju, niti postavljam imovinsko pravni zahtev, trudim se da što pre sve to zaboravim, šta je bilo bilo je ostaje u prošlosti - izjavio je ovaj oštećeni.

foto: MUP RS

Nijedan od svedoka iz humanitarne organizacije nije mogao da se priseti gotovo ničega od samog kritičnog događaja, a osam svedoka nije pristupilo na ročište, od kojih za pet sudija Ivana Josifović nije prihvatila opravdanja za nedolazak na današnje ročište.

Oni će biti privedeni na naredno ročište i kažnjeni su sa po 50.000 dinara.

Naredno ročište zakazano je za 20. septembar. Kako se navodi u optužnici, okrivljeni su Slobodan Milutinović Snajper, njegov rođeni brat N. M, koji se brani sa slobode, N. T, koji je takođe priveden iz pritvora, K. R. i N. D.

Oni se terete da su 3. juna 2018. godine na utakmici malog fudbala napali oštećenog B. M. iz Veternika, nanevši mu pritom mnogobrojne telesne povrede, te im se stoga na teret stavlja nasilničko ponašanje.

Kurir.rs/RTV