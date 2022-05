NOVI DETALJI POKUŠAJA UBISTVA U GROCKOJ: Maloletnik gađao kamenjem druga, namamio ga u dvorište i 2 puta ga nožem ubo u grudi!

Žitelji naselja Zaklopača kod Beograda kažu da su, nakon što je uhapšen tinejdžer (16) zbog sumnje da je prvo kamenom povredio, a potom nožem izbog poznanika M. C. (26), šokirani i da postoje dve verzije ovog incidenta, koji se desio u nedelju.

Maloletnik je, podsetimo, uhapšen zbog sumnje da je pokušao da ubije poznanika, a nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Odeljenju za maloletnike priznao je zločin. Njemu se na teret stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju i određen mu je pritvor.

Meštani Zaklopače, mesta kojie se nalazi na optini Grocka, kažu da ise napad dogodio u nedelju oko 13 sati u dvorištu uhapšenog maloletnika.

- Čuli smo da jedni pričaju da je M. C. prolazio ulicom uhapšenog i on ga je iz dvorišta, sakriven gađao kamenom. M. C. je tada zastao i pitao ga u čemu je problem, ali mislio je da se šali, jer se oni poznaju i njihovi roditelji su kućni prijatelji i tada ga je tinejdžer pozvao da dođe, što je M. C. i uradio - kažu meštani i dodaju:

- Ušao je u dvorište i uhapšeni je tada iza leđa izvadio nož i ubo ga dva puta u grudi. Međutim, pitanje je da li je to tačno. Takođe, u dvorištu gde se sve dogodilo nije bilo nikog, nego je komšija čuo šta se dešava i uleteo unutra i počeo da razdvaja mladiće i pozvao policiju.

Za uhapšenog mladića komšije nemaju lepe reči, a neki od njih naveli su i da je problematičan i da ih ne čudi što je opet napravio neki problem. S druge strane, o povređenom M. C. imaju reči hvale i navode da je njegova porodica vredna, poštena i ugledna u njihovom mestu.

Podsetimo, maloletnik je navodno na saslušanju u tužilaštvu ispričao da je izbo druga zbog ranije neraščišćenih računa i da je pre nekoliko dana imao sukob sa njim na utakmici, kada ga je, kako je tvrdio, povređeni M. C. napao.

