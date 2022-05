TAJNI ŽIVOT SRBA S INTERPOLOVE POTERNICE: Godinama živeli na slobodi kao sav normalan svet, a mračnu prošlost krili od svih

Nišlija A. M. (47), koji je pre nekoliko dana uhapšen u Nišu nakon punih 20 godina izmicanja pravdi, nije jedini begunac sa Interpolove poternice koji je decenijama uspevao da živi na slobodi, iako su mu za petama bile sve svetske policije!

Kako smo već pisali, A. M. sumnjiči se da je organizator grupe koja je početkom dvehiljaditih funkcionisala u Parizu i Tuluzu, te otela i primoravala na prostituciju tri devojke, a jedna od njih je od torture i batina preminula. Jedan od saučesnika Nišlije u međuvremenu je u Francuskoj osuđen, a drugi je preminuo, dok je Nišlija sve do pre nekoliko dana živeo povučenim životom u svom rodnom gradu.

- Komšijama je delovao kao miran i nenametljiv čovek. Kada je uhapšen, gotovo niko nije mogao da poveruje da je on tražen zbog tako jezivog zločina. Ponašao se kao da ni mrava nije zgazio, išao na izlete, proslave, viđao se s prijateljima - naveo je izvor.

Kriminolog i psiholog Dobrivoje Radovanović smatra da beguncima polazi za rukom da se godinama skrivaju jer uglavnom žive ubeđeni u svoju nevinost, bez ikakve griže savesti ili osećaja krivice.

- Oni praktično stvaraju za sebe novi normalni život i prave svoju novu ličnu istoriju. Nemaju čak ni osećaj da se namerno kriju, niti da su krivi za bilo šta - kaže kriminolog.

- U današnje vreme je veoma lako promeniti izgled, dobiti nova dokumenta, promeniti adresu, a često je jedino preko DNK analize moguće dokazati da je ta osoba upravo ona koju tražite. Međutim, na svetskom nivou ne postoji dovoljno detaljna DNK baza podataka. Dešava se i da neki ljudi dugo izmiču pravdi jer ih zapravo i ne traže ažurno.

Karabašević se praktično nije ni skrivao, držao je popularni restoran u koji su dolazili poznati, pa i gubernator Sevastopolja. Međutim, dok je sa suprugom jednog dana išao na posao, zaustavila ga je policija i stavila mu lisice po poternici. Karabaševićevi prijatelji su čak pisali peticije da se on oslobodi, a nisu ni slutili da je u Srbiji tražen zbog ubistva i prevare. Kuvar je na kraju izručen Srbiji, a preminuo je od posledica srčanog udara nekoliko nedelja pre početka novog suđenja.

Radojević je tri godine bio na Interpolovoj poternici zbog krađe slike Pola Sezana "Dečak u crvenom prsluku". Poznata umetnina ukradena je 2008, a iza krađe su stajali Pink Panteri, a četvorica lopova uhapšena su 2012. u Beogradu. Radojević je osuđen 2015. na četiri godine zatvora, ali nikada nije otišao na izdržavanje. Navodno, on je sve vreme živeo u svojoj kući u Kaluđerici.

"Pink panter" Goran Radojević uhapšen je krajem aprila ove godine, i to usred utakmice 18. kola Četvrte A lige veterana na lokalnom stadionu u beogradskom naselju Kaluđerica. On je igrao u dresu FK Kaluđerica kada su mu na poluvremenu prišla dvojica policajaca, legitimisala ga i uhapsila.

Dragan Mikić

Tražili ga 17 godina

Beograđanin Dragan Mikić (47), navodni član grupe Pink Panteri, 17 godina je izmicao pravdi zbog pljački juvelirnica u periodu od 2001. do 2003, sve do februara ove godine, kada je uhapšen prilikom pokušaja da izvadi lažna dokumenta. Mikić je pobegao iz Francuske 2005, a dolijao je kada je vadio lažna dokumenta u PS Palilula. Inače, ime koje je koristio pripadalo je stvarnoj osobi koja stanuje u inostranstvu i do sada nije imala srpska dokumenta. Navodno, Mikić je sve vreme živeo u Beogradu i imao je privatni biznis. Mikić je pred Osnovnim sudom u Novom Sadu osuđen na godinu i dva meseca zatvora.