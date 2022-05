DRŽALI SU JE 2 SATA SA ŠESTORO DECE Ovako je Zvicer uz pomoć policajca skinuo poternicu za suprugu Tamaru?!

Nekadašnji pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije Enis Baković rekao je Libertasu da nikada nije izbrisao niti kao starešina dao nalog da se izbriše bilo kakva poternica ili Interpolovo obaveštenje za Tamaru Zvicer.

Enis Baković, koji je do 1. marta 2021. godine bio pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije, prema dokumentima Europola u koje je Libertas imao uvid, navodno je skinuo ime Tamare Zvicer, supruge šefa zloglasnog kavačkog kriminalnog klana Radoja Zvicera, sa crvene poternice Interpola.

U dokumentu Europola piše da je Radoje Zvicer, 5. februara 2021. godine, poslao poruku preko SKY aplikacije policajcu Petru Lazoviću da njegova supruga Tamara Zvicer ne može da pređe granicu Crne Gore zbog crvene poternice Interpola.

- Lazović je poslao poruku policajcu Enisu Bakoviću koji je izbrisao obaveštenje i o tome obavestio Lazovića. Lazović je prosledio odgovor Bakovića Zviceru - piše u dokumentu Agencije Evropske Unije za sprovođenje zakona Europol.

Libertas je tražio od Bakovića komentar i objašnjenje zašto je to učinio, a on je odgovorio da to nikada nije uradio.

- Nikada, pa ni u periodu koji navodite, nisam izbrisao, niti kao starešina dao nalog da se izbriše bilo kakva poternica ili Interpolovo obaveštenje za osobu Tamaru Zvicer - odgovorio je Baković.

Dodao je da za raspisivanje poternice mora postojati naredba nadležnog suda, a ako je u pitanju međunarodna poternica mora joj prethoditi saglasnost Ministarstva pravde. Poternica se, objasnio je Baković, ne može izbrisati bez naredbe nadležnog suda o njenom povlačenju.

foto: Instagram

- Budući da se radi o podacima koji predstavljaju službenu tajnu, ja vam više od ovoga ne mogu saopštiti. Ali istine radi, ukazujem da se evidencija o svakoj izdatoj poternici i eventualnom brisanju i svakoj preduzetoj radnji u vezi sa tim, nalazi u Interpolovoj bazi podataka Odseka za međunarodnu policijsku saradnju Uprave policije Crne Gore. Tako da nadležni organi lako mogu proveriti zakonitost postupanja - naveo je Baković u pisanom odgovoru Libertasu.

Naglasio je da je postupao zakonito.

- Konačno, kao što sam se medijski oglasio povodom vašeg prvog teksta u kojem me pominjete, ponovo ukazujem da sam za vreme službe u Upravi policije postupao profesionalno i zakonito i ponovo ističem da stojim na raspolaganju da nadležni organi ispitaju moj rad i postupanje - napisao je Baković.

Dokument Europola sa transkriptima komunikacija policajaca Ljuba Milovića i Petra Lazovića sa šefom kavačkog kriminalnog klana Radojem Zvicerom, Veljkom Belivukom, Markom Miljkovićem i drugima crnogorsko tužilaštvo i policija dobili su od Europola u julu prošle godine, ali do danas nije poznato da su Lazovića i Milovića i druge policajce iz te dve državne institucije pozvali na odgovornost.

- Istraga usmerena na Lazovića i Milovića trebalo bi da bude prioritet broj jedan crnogorske policije - ključni su zaključci navedeni u dokumentu Europola.

Europol u tom dokumentu sugeriše da bi trebalo istražiti i umešanost policajca Enisa Bakovića, a u vezi sa obaveštenjem Interpola i uloge Tamare Zvicer.

Interpolova poternica je međunarodno upozorenje, to jest objava, koju izdaje ta međunarodna policijska organizacija zbog razmene informacija o zločinima, kriminalcima i pretnjama iz policije u zemlji članici (ili od autorizovanog međunarodnog entiteta) za odgovarajuće službe širom sviieta.

Brate, opet nisu skinuli ženi ono Libretas je objavio fotografije transkripta navodnog razgovora policajca Petra Lazovića i šefa kavačke kriminalne grupe Radoja Zvicera koji se dogodio 5. februara 2021. godine. Zvicer: Brate, opet nisu skinuli ženi ono. Nisu ni skidali ustvari. Lazović: Jesu brate, ja gledao, nego se neko pravi pametan. Je li na granicu? Sad zovem. Nova poruka stigla je posle desetak minuta. Lazović: Jesu pustili? Sve mačeno još onda. Sad zovu granicu. Neki policajac se pravi pametan. Vođa kavačkog klana je odgovorio posle skoro dva sata. Zvicer: Jesu brate. Dva sata su je držali sa šestoro dece. Kriminalno udruživanje.

Informacije koje se prenose preko poternice tiču se pojedinaca koji su traženi za ozbiljne zločine. Poternice koje izdaje Interpol nastaju ili sopstvenom inicijativom te organizacije ili su zasnovane na zahtevima od Nacionalnih centralnih biroa.

Postoji osam vrsta poternica od kojih je sedam označeno bojama: crvena, plava, zelena, žuta, crna, narandžasta i ljubičasta. Najpoznatija je crvena poternica koja je "najbliži instrument" za međunarodni nalog za hapšenje u upotrebi danas. Ona označava potraživanje lokacije i hapšenja osobe koja je tražena sudskom jurisdikcijom ili od međunarodnog suda sa ciljem ekstradicije (izručenja).

Plava Interpolova poternica izdaje se za lociranje, identifikovanje ili nalaženje informacija o osobi od značaja u krivičnoj istrazi. Zelena se izdaje za upozoravanje o kriminalnim aktivnostima osobe, ako se ta osoba smatra mogućom pretnjom za javnu bezbednost itd.

Iz Uprave policije Libertasu je saopšteno da NCB Interpola Podgorica "potražuje Radoja Zvicera na međunarodnom planu u cilju lišenja slobode od 26. maja 2021. godine" i da je poternica raspisana na osnovu naredbe za raspisivanje poternice Višeg suda u Podgorici.

Za Tamarom Zvicer, piše u odgovoru Uprave policije, ne postoji naredba za raspisivanje poternice nijednog suda u Crnoj Gori.

- Samim tim ne postoji ni međunarodna poternica za lišenje slobode od strane NCB Interpol Podgorica. Ona, takođe, u ranijem periodu nije bila predmet međunarodne poternice za lišenje slobode NCB Interpol Podgorica - navodi se u odgovorima koje je Libertas dobio iz Uprave policije 6. maja.

Za Kotoranku, Tamaru Zvicer, prvi put se u javnosti čulo u maju 2020. godine kad je u Ukrajini pokušano ubistvo njenog muža Radoja. Tada su dvojica maskiranih napadača presrela Zvicera dok je trenirao u blizini zgrade u kojoj je živeo i ispalila u njega više hitaca iz pištolja.

Video-snimci su potom pokazali da je Tamara, nakon što je čula pucnje, istrčala iz zgrade sa pištoljem u rukama i zapucala ka napadačima na njenog supruga. Ona je, verovatno, tim postupkom spasila muža smrti.

Enis Baković je smenjen 1. marta prošle godine sa funkcije pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije. On je na toj poziciji bio od 2017. godine kada je napustio Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici gde je obavljao dužnost zamenika osnovnog državnog tužioca.

