SADA ŽIVIM U STRAHU I OČEKUJEM OSVETU: Posle bombaškog napada u Inđiji, otac uhapšenog kaže da je u BEZIZLAZNOJ SITUACIJI

Živimo u strahu i čekamo. Plašimo se za svoj život i ne znam šta da radimo. Možda bude osveta zbog ovog što je moj sin uradio.

Ovo za Kurir kaže Mirko R., otac Zorana R. (23), uhapšenog u petak zbog sumnje da je upao u kafić u Inđiji i pucao u Dragana K. (42), kog je jedan hitac okrznuo po vratu, a zatim bacio bombu na kafić. Otac osumnjičenog mladića juče je za Kurir izneo svoju verziju nemilog događaja, rekavši da je njegov sin preživeo torturu od strane Dragana K. i njegovog druga.

- Moje supruga i ćerka su van sebe od šoka. Niko se nije nadao da će ovako nešto da se desi. Zoran to nije uradio namerno, već da bi kao heroj zaštitio svoju porodicu. On živi za porodicu i hteo je da prekine taj niz svakodnevnog maltretiranja. Mi smo sada u bezizlaznoj situaciji - kaže on, ali ističe da ipak očekuje da mu se sin vrati kući i da sve bude kao pre.

Zoran R., podsetimo, tereti se za ubistvo u pokušaju, izazivanje opšte opasnosti i ilegalno oružje, a jdanas je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici, gde je izneo odbranu.

- Na saslušanju je delovao kao psihički stabilna osoba. Ispričao je sve o događaju u petak, ali i o svemu što je prethodilo napadu - kaže izvor.

Dramu koja se dogodila u petak u Ulici Branka Radičevića u Inđiji snimile su kamere. Na videu koji se pojavio na internetu vidi se kako mladić ulazi u baštu i iz neposredne blizine puca u žrtvu. Nakon ispaljenih hitaca napadač beži, a žrtva i njegov drug pojurili su za njim. Međutim, ubrzo se vraćaju i utrčavaju u lokal, dok napadač za njima baca bombu i beži. Na sreću, povređenih nema, a meta bombaša Dragan K. ima lakše povrede.

Maltretiranje Urinirali su po mom sinu Prema rečima žitelja Inđije problem između uhapšenog i povređenog nastao je zbog navodnog Zoranovog duga od 4.000 evra, za koji je morao dati kola dok ga ne isplati. Navodno, Dragan K. pritiskao ga je da vrati pare. S druge strane, Zoranov otac tvrdi da dug ne postoji. mirko r. foto: Nenad Kostić - Urinirali su po mom sinu i pretili da će mu silovati sestru. Nije mogao da izdrži svakodnevno maltretiranje od Dragana i njegovog prijatelja i odlučio je da stane na put tome, zato je verovatno sve to i uradio. Ne verujem da je dug motiv, moj sin dobro zarađuje, one je ranije pretukao Draganovog druga, a posle je počeo da se zabavlja s devojkom s kojom je bio i taj momak - rekao je Mirko R.

