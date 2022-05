STAVILI MU CEV PUŠKE U USTA I URINIRALI PO NJEMU: Otac bombaša iz Inđije otkrio da su mučili njegovog sina I PRETILI SILOVANJEM

Mirko Radivojević, otac uhapšenog mladića Zorana (23) koji je sinoć pucao u Dragana K. (42), a potom bacio bombu u centru Inđije, kaže za Kurir da je njegov sin to uradio kako bi verovatno zaplašio povređenog i kako bi na neki način stavio tačku na pretnje koje traju već određen vremenski period.

- Zoran mi je prošle nedelje rekao da je kola ostavio na tehničkom pregledu i kako kola danima nije bilo, pitao sam ga šta se dešava i juče mi je rekao da ga odvezem do Inđije kako bi uzeo kola. Tada sam video da je uznemiren, i da se nešto dešava. Insistirao sam da mi kaže u čemu je problem i sve mi je ispričao - kaže Mirko i dodaje da je nakon reči svog sina zanemeo jer nije imao pojma kroz kakvu agoniju prolazi njegovo dete.

- Rekao mi je da je prošle nedelje imao sačekušu i da su ga tada Dragan i njegov drug presreli na putu između Ljukova i Inđije i izvukli ga iz kola i bacili na pod i stavili mu cevi od automatske puške u glavu i usta. I tukli ga kundakom i vršili nuždu po njemu. Tada je preživeo pravo pakao.

Prema rečima oca uhapšenog, Zoran je od Dragana svakodnevno trpeo maltretiranje u vidu poziva i pretnji da će mu pobiti celu porodicu.

- Nije tačno da je Zoran uzimao pare od Dragana. On je lepo zarađivao i nije mu bilo potrebno da traži pare od drugih. Glavni problem je Draganov drug kog je Zoran pre dve godine udario pesnicom u glavu i izbio mu zube jer mu je opsovao majku. Tada sam platio tom Draganovom drugu nove zube, ali problem između njih sada se opet alamirao jer je Zoran bio sa devojkom sa kojom je bio Draganov drug i mislim da je iz tog razloga nastavio glavni problem između njih - kaže Mirko i dodaje da je Draganov drug iako je dosta mlađi od Dragana bio sa njim u mutnim kriminalni radnjama.

Otac ističe i da je Zoran dobijao pretnje uz detaljan izveštaj šta će mu raditi.

- Rekli su da će mu silovati sestru i šta će sve da joj rade. On to nije mogao da podnese, jer ne da na porodicu. Takođe, zvao bi ga Dragan da ga pita da li se nakon pretnji u*iškio od straha jer ako nije da on dođe da ga p*piša - kaže otac uhapšenog brišući suze sa lica.

On dodaje da je kobnog dana ostavio sina da se nađe sa Draganom i njegovim drugom i naveo mu da ide kući, da će on dovesti kola "pasat b5" i on je to i učinio.

- Sedeo sam u kafiću u Putnicima i čekao ga, ali sam ipak otišao kući i tada mi je došao prijatelj i pitao me da li sam čuo šta je Zoran uradio, a onda je zakucala policija na vrata - kaže Mirko Radivojević.

Inače, Mirko je naveo da je Zoran završio za vodoinstalatera, ali da je radio u jednoj firmi kao magacioner.

- Jedno vreme je radio i kao obezbeđenje klubova po Inšiji, Pazovi i Rumi. Ali ne znam da li je tada upoznao Dragana koji je takođe, radio kao obezbeđenje - kaže Mirko dodajući da su njegova supruga i ćerka van sebe nakon saznanja šta je Zoran uradio.

- Nije im dobro, kako da budu. Svi smo vezani, a ćerka će mi umreti zbog Zorana - kaže on i objašnjava da ne zna kako je njegov sin nabavio oružje i bombu, ali navodi da je to lako nabaviti.

- Kad sam ga vozio nije imao ranac na leđima u kojima je navodno bio pištolj i bomba, verovatno je negde ostavio. To zaista ne znam, ali siguran sam da je hteo samo da ih zaplaši, jer iz te razdaljine sa koje je on pucao u Dragana nemoguće je promašiti. Mislim da je hteo da im stavi do znanja šta on sve može i da ih se ne plaši - kaže za Kurir Mirko.

Otac uhapšenog rekao je da se Zoran u pratnji advokata predao policiji u Inđiju.

- Ne znam gde je Zoran bio nakon što je ovo napravio, ali sam čuo od advokata da ga je pozvao da dođe u selo Žarkovac i da je tamo bio. Tada je advokat došao u pratnji inspektora i oni su ga odveli do policijske stanice u Inđiji - rekao je Mirko Radivojević.

Podsetimo, Zoran je došao u lokal u kom je sedeo Dragan K, prišao mu i pištoljem pucao u njega, ali ga je promašio. Nakon toga, Zoran se udaljio i posle nekoliko minuta se vratio i u lokal bacio ručnu bombu, tada je Dragan povređen.

