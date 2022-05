DOBRO VEČE, UBIO SAM MILOŠA, ČEKAM VAS! Zoran seo i pozvao policiju, ovim rečima je opisao šta je uradio sestriću u Rakovici

BEOGRAD - Zoran R. (54) rodom iz Zrenjanina noćas je nekoliko minuta nakon ponoći pozvao policiju rekavši da je presudio rođaku Milošu T. (32) u čijoj kući živi.

On je mirno sačekao policijsku patrolu.

- On je iz pištolja sa tri hica u grudi upucao sestrića u čijoj kući živi. Objasnio je da je to uradio nakon svađe i da njegov rođak ne daje znake života. Policija je našla revolver kojim je zločin počinjen. Policiju je pozvao i sve do detalja objasnio. On je danas ponovo izveden na mesto zločine kako bi se napravila rekonstrukcija- kaže naš izvor blizak slučaju.

Podsetimo, do okršaja je došlo nakon što ubijeni nije hteo ovom drugom da da novac od rudarenja kriptovaluta.

- Ubijeni T. M. je sa osumnjičenim za ubistvo R. Z. zajedno radio na rudarenju kriptovaluta i navodno mu nije dao novac. Osumnjičeni za ubistvo pozvao je oko ponoći policiju i prijavio da je ubio stanodavca. On prilikom hapšenja nije pružao otpor, a za njim su raspisane dve policijske potrage jedna zbog izdržavanja zatvorske kazne od sedam godina i jedne od šest meseci - rekao nam je sagovornik.

Kako se navodi, on je oko ponoći u kući u Rakovici, nakon rasprave, iz vatrenog oružja usmrtio Miloša T. nakon čega ga je policija i uhapsila.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu.

Hitna pomoć je na licu mesta mogla samo da konstatuje smrt.

