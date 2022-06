DOLIJAO PUCAČ IZ KLUBA: Belivukovi vojnici rešetali u "Stefanu Braunu"?! Jedan uhapšen u banji, a drugi još u bekstvu!

Stefan Veljović (22), koji se sumnjiči da je u noći između 14. i 15. marta učestvovao u pokušaju ubistva šefa obezbeđenja beogradskog noćnog kluba "Stefan Braun" Mira Č. (41), uhapšen je u Sokobanji i danas bi trebalo da bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo. Posle hapšenja u banji u kojoj se skrivao Veljović je sproveden u pritvor, koji mu je određen još 17. marta.

Svađa zbog devojke

- Osim Veljovića, u bekstvu je i Aleksandar Šćepanović (25), saradnik Veljka Belivuka. Šćepanović je, inače, uhapšen tokom velike akcije 4. februara 2021. u kojoj su lisice stavljene i Veljku Belivuku. On je obuhvaćen optužnicom i sumnjiči se za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, ali je pušten da se brani sa slobode - podseća sagovornik Kurira.

Inače, kako Kurir saznaje, u vreme pucnjave u "Stefanu Braunu" i Stefan Veljović je bio na izdržavanju kazne kućnog zatvora od osam meseci. - On je bio u kućnom zatvoru zbog neovlašćenog držanja narkotika za ličnu upotrebu - dodaje naš sagovornik.

Svedok-saradnik otkrio

Trajković nišanio Veljka?

Slavoljuba Trajkovića u svom iskazu je pominjao i svedok-saradnik protiv grupe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, Bojan Hrvatin, navodeći da je kriminalna grupa nameravala da ga ubije, jer su imali informaciju da on planira likvidaciju Belivuka. Interesantno je da je u noći pucnjave u "Stefanu Braunu" on bio u društvu pripadnika Belivukovog klana Aleksandra Šćepanovića. Hrvatin je priznao da je upoznao Trajkovića u zatvoru i da se potukao s njim. - On je izašao pre mene, i do mene su dolazile priče da će da mi se sveti, da hoće da me secka na komade - ispričao je navodno Hrvatin, navodeći da je saznao da radi o glavi i Belivuku i Marku Miljkoviću i da je zbog toga odlučio da pomogne u njegovom ubistvu koje su planirali. Međutim, grupa je uhapšena pre ubistva Trajkovića.