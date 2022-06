MILETA UBILI SUPRUGA I MLAĐI SIN?! Meštani i dalje ne mogu da dođu sebi GLEDALI SMO KAKO GA ŽALE POSLE SMRTI

Supruga i sinovi Miroljuba Stanojevića iz sela Dragovac kod Požarevca, koji su osumnjičeni da su ga ubili pa zapalili, branili su se ćutanjem na saslušanju u Tužilaštvu.

Prema nezvaničnim informacijama medija nakon saslušanja Više javno tužilaštvo u Požarevcu, na osnovu dokaza, pokrenulo je istragu protiv supruge i mlađeg sina dok je stariji pušten na slobodu.

- Sumnja se da su majka i mlađi sin u saizvršilaštvu ubili Miroljuba - kaže izvor iz istrage i dodaje da će istraga utvrditi kako je do zločina došlo i šta je bio motiv.

Ni u Dragovcu nije najjasnije kako je došlo do toga da Miroljubovi najmiliji godinu dana posle zločina budu dovedeni u vezu sa brutalnom likvidacijom. Miroljub je u maju prošle godine ubijen sa dva metka, a ubica je zločin pokušao da prikrije kad je telo zapalio u automobilu. Da porodica ima bilo kakve veze sa njegovom smrću meštani, kažu, ni u jednom trenutku nisu posumnjali, kako zbog onoga što se u njihovoj porodici događalo pre tragedije, a tako i nakon toga.

- Da se dovode u bilo kakvu vezu sa ubistvom saznao sam kad su privedeni. Nije reči o tome bilo - kaže poznanik porodice Stanojević.

foto: Privatna Arhiva

Dodaje da je to sve ostavilo u čudu:

- Meni koji ih poznajem to je prosto neverovatno. Znam kakvi su bili pre svega ovoga, znam kako su se ponašali posle smrti, da su ga žalili...

Da bi ih opisao upotrebio je sintagmu "idealna porodica".

- Poštena porodica, svako od njih, nije mi jasno šta se u međuvremenu desilo - navodi sagovornik.

Dodaje da je lično poznavao ubijenog Miroljuba i njegove sinove:

- Sarađivao sam sa njim i zato mogu da kažem za njega koliko je bilo pošten, prva liga od čoveka, kome je i šta zgrešio, šta se desilo, uopšte mi nije jasno. Njegova deca isto tako, sinovi su prepošteni, radni, vredni, imaju svoje porodice, decu. Nikad tu nije bilo prostora da se pomisli da nešto nije kako treba.

Takođe je pomenuo kako je porodica bila poznata kao "uzorna radnička porodica".

- Uzorni poljoprivrednici, imaju farmu krava, ozbiljno gazdinstvo. Sinovi su sve to prihvatili, radili, pa njih dvojica su radila po 80-100 hektara zemlje. On je pred smrt kupio neki plac u centru sela, započeo je neki posao, hangar mislim da je počeo da pravi, da širi posao. Znate, nije to takav profil ljudi, ali ne znam... Ako kažem nešto loše mogu da se ogrešim, ako kažem dobro, a nije tako, opet greh na moju dušu, zato ne bih da ulazim u analizu i nagađanja, ja ih poznajem kao drugačije, ovo što čujem ne mogu da povežem sa njima.

Ni drugi nisu želeli da komentarišu to što su Stanojevići osumnjičeni da su počinili brutalno ubistvo već su govorili za kakve ljude važe u selu.

- Mnogo radni ljudi, dobri i marljivi, ovde ih takav glas bije - kaže i podvlači da su i uhapšeni Miroljubovi sinovi F.S i U.S. "izuzetni radnici". - Strahovito su se žrtvovali za svoj posao, za farmu, mnogo radili, mnogo ulagali. To znam za njih...

(Kurir.rs/Blic)