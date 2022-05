MIROLJUB 2 DANA BIO MRTAV U AUTOMOBILU Meštani otkrili detalje ubistva poljoprivrednika MISLILI DA JE U VOZILU LJUBAVNI PAR

Poljoprivrednik Miroljub Stanojević (56), zvani Mile Gega, pronađen je mrtav aprila prošle godine u delimično izgorelom automobilu u ataru sela Dragovac kod Požarevca, a godinu dana kasnije, zbog sumnje da su počinili ovaj zločin, uhapšeni su članovi njegove najuže porodice - supruga Slađana i stariji sin Uroš.

Meštani ovog sela ističu da ih je ubistvo Miroljuba, koji je slovio za pravog domaćina, ali i hapšenje članova njegove porodice zatekli. Po mnogima nije bilo ni razloga ni motiva da bi tako nešto uradili, te shodno tome, ne znaju šta je pozadina jezivog ubistva koje pomenuto selo ne pamti.

- Miroljub je bio domaćin kao i njegovi deda i otac. Oni su bili iz gazdinske porodice i imali su novca. Miroljub je obrađivao 200 hektara svoje zemlje i bio je vrlo uspešan, a pre dve godine kupio je plac koji je platio 40.000 evra i na kome je hteo da podigne novu porodičnu kuću. Takav čovek se ne ubija niti ima finansijske probleme. Njemu je trebao novac kad je ulazio u sezonske radove, ali čak i kad je pozajmljivao sve je vraćao na vreme i uredno - kaže jedan od komšija pokojnog Stanojevića.

Stalno bio na njivi

Prema rečima meštana sela Dragovac, Miroljub je bio vredan čovek, koji je umeo čak i da zaspi na traktoru dok obrađuje njivu. Ipak, pojedini meštani pričaju da je ubijeni Miroljub imao ljubavnicu te da je možda to dovelo do zločina.

- Da li je imao i neku ljubavnicu sa strane, to ne znam, ali porodica mu je bila na prvom mestu. Bio je veliki domaćin i vredan čovek. Dovode ga u vezu sa nekoliko žena iz sela, ali uvek se vraćao ženi i deci. Ima dva sina, Uroša i Stefana, dobri su momci i stvarno nas je sve šokiralo to što smo pročitali. Ja lično ne verujem u te stvari i te priče, selo ume da priča svašta, nadam se da će se sve to završiti kako treba. Nikada nisam čuo da su imali bilo kakvih problema. Nikada im nije policija dolazila u kuću - kaže jedan od komšija iz Dragovca.

Prema rečima svedoka, automobil marke "pežo 206" u kome je pronađeno delimično spaljeno telo žrtve zatečeno je u ataru sela Dragovac, ali su u početku svi mislili da je u pitanju ljubavni par, pa niko nije obraćao pažnju.

Vozilo dva dana bilo parkirano

Kad se i drugi dan automobil nalazio na istom mestu, ljudi su posumnjali da se nešto dešava, vozilu su prišla dva muškarca, koji su ugledali nepomično i delimično unakaženo telo na suvozačevom sedištu.

Jedan od njih je užasnut prizorom odmah pobegao dok je drugi prišao i prepoznao automobil i žrtvu. Ispostavilo se, nakon uviđaja, da je u pitanju Miroljub.

Podsetimo, telo nesrećnog čoveka, inače poljoprivrednika koji je bio i politički aktivan, pronađeno je prošle godine u delimično zapaljenom automobilu na njivi. Već u prvim trenucima istrage utvrđeno je da je Stanojević ubijen na nekom drugom mestu, a da je nakon toga dovezen i ostavljen tu. Počinioci potom podmetnuli požar na automobilu, najverovatnije kako bi uništili dokaze i telo.

Međutim, kako vozilo nije izgorelo, policija je odmah utvrdila da je Stanojević ubijen hicima iz vatrenog oružja. Poljoprivrednik je ubijen s leđa. Jedan metak mu je prošao kroz plećku, a drugi je ispaljen u kuk.

