BAHATA BRAĆA PANIĆ UŽIVAJU U BEKSTVU: Nestali pre 3 meseca, jedan se pojavio na snimku iz Hrvatske PRETI IM DO 12 GODINA ZATVORA

Uroš i Miloš Panić, bahata braća, nalaze se u bekstvu od početka februara od kada je policija otkrila da su podvodili devojke u stanovima u Beogradu. Oni su pobegli tokom pretresa stanova u kojima su se devojke prostituisale i od tada su nedostupni srpskoj policiji.

Braći Panić istražni organi izgubili su svaki trag još 8. februara ove godine kada je otkriven njihov prljavi biznis - podvodili su devojke na više lokacija u sred Beograda.

Dok potraga za njima traje, Uroš i Miloš Panić uživaju u bekstvu, a veruje se da su pobegli u Hrvatsku. Pre 15 dana, na internetu je osvanuo snimak gde se vidi Uroš Panić u centru Zagreba kako daje izjavu za medije i komentariše izgled devojaka!

Iako su se prvobitno teretili za posredovanje u prostituciji, ubrzo je pokrenuta i istraga zbog trgovine ljudima protiv ove dvojice braća, ali i finansijska istraga jer su, kako se sumnja, od podvođenja devojaka zaradili ogromne cifre.

Prema naredbi o sprovođenju istrage osumnjičeni su od neutvrđenog dana do 16. oktobra 2023. godine, po prethodnom dogovoru, dovođenjem u zabludu oštećenu vrbovali u cilju vršenja prostitucije i seksualne eksploatacije.

Na internetu nudili usluge "masaža"

Osumnjičeni su u tom cilju oglasili na internet stranici “Seksi-adresar” kao i u “Halo oglasima” brojeve telefona i ponudu da - zgodne, mlade maserske muškarcima nude usluge senzualne i tantričke masaže na različitim lokacijama u gradu.

- Osumnjičenima se stavlja na teret da su na teritoriji GO Zemun i GO Savski venac navodili, podsticali i organizovali predaju oštećenih ženskih lica drugim licima radi prostitucije tako što su na različitim internet stranicama objavili oglas sadržine da mlade i zgodne maserke pružaju usluge senzualne masaže za muškarce po ceni od 3.500 dinara do 10.000 dinara, ostavljajući nekoliko kontakt telefona na koja su se javljale oštećene - saopštilo je Treće osnovno javno tužilaštvo.

Na ovaj način oglasi su postali dostupni neodređenom broju lica, a za ugovaranje klijenata, odnosno vreme i mesto dolaska, bila je zadužena Sonja L.

Cene seksualnih usluga su, kako se sumnja, odredili osumnjičeni, pri čemu im je oštećena predavala 50 odsto ostvarene zarade, dok je drugi deo zadržavala za sebe.

Takođe, sumnja se da je Vuk S. preko javnog profila na društvenoj mreži “Instagram” nudio posao u cilju zapošljavanja novih “maserki”, nudeći besplatnu obuku i dobru zaradu, uz smeštaj i jedan obrok.

Preti im i do 12 godina robije

Osumnjičeni Vuk je napravio nalog na društvenoj mreži “Instagram” koji je bio javan i na kojem je postavio oglas da zbog povećanog obima posla nudi posao maserke, navodeći da je dnevna zarada 100 evra, a takođe je napravio i internet sajt preko kojeg je nudio usluge tantričke masaže.

Za krivično delo Trgovina ljudima braći Panić zaprećena je kazna zatvora od 3 do 12 godina, a za krivično delo Posredovanje u prostituciji kazna zatvora od 6.

