"SVETI NEKTARIJE JE DUHOVNO ISCELIO MOG OCA" Nikola Rokvić o osvarenom cilju : Rekao sam, Gospode kako bude, ja idem...

Nikolu Rokvića u manastiru Svetog Nektarija Eginskog sačekala je porodica.

Zagrljaji sa decom, suprugom Bojanom Barović i majkom Slavicu, mnogima su izazvali suze.

Nikola Rokvić celivao je ikone i poklonio se moštima Svetog Nektarija.

Čak 31 dan trajalo je njegovo humanitarno putovanje, prilikom kog je sakupio 31 milion dinara za onkologije u Srbiji.

- Hvala nam na tome što ste da iskažem sve što sam osećao i što osećam, prvenstveno hvala dragom gospodu Bogu, hvala svetom Nektariju, svetom ocu Nikolaju, svetoj Paraskevi i svim svetima. Ne znam kako bih opisao ovo putovanje, ovaj put, ne znam kao da sam ceo život čekao na ovo. Kada sam ušao u veru, zavoleo sam svetog Nektarija išao sma na Akatiste, vodio sam bolesne ljude, usmeravao bolesne ljude ka svetom Nektariju - rekao je emotivno Nikola Rokvić, pa dodao:

- Hteo sam da vodim svog oca ovde, nije se otvorilo, ali sam zahvalan svetom Nektariju što je mog oca duhovno iscelio. A to je mnogo bitnije od telesnog. Nekada u životu ne može da bude sve kako mi želimo. Zato treba u tim trenucima kada nije kako mi želimo da se radujemo. Zato što je to volja božija. I gospod u trenutku, ako dođemo do te radosti u trenutku šalje blagoslove i otvara nam nove vidike. Otvara nam put koji pokazuje da ovo nije sve, da je ovo samo jedan tren. A nije ni tren u odnosu na celu večnost, u odnosu na ono za šta mi živimo.

U vrlo emotivnom izlaganju, sa suzama, Rokvić je rekao da je svaki dan bio jedan život.

- Svaki dan je bio jedan tren. Svaki tren je bio božija ljubav, radost , čudo, da tako ostane i posmatram i molim se gospodu da u tim trenucima, pošto se iznenadim da oprosti mom neverju jer je to u stvari jedina realnost , a nažalost mi smo zbog svih drugih stvari koji nas ometaju otišli od Gospoda boga i onda čekamo da se neko čudo desi. Ali gospod Bog je milostiv , on nam pokazuje prkeos vojih sveti, preko cele prirode, božje tvorevine, pokazuje svoju milost, svoju ljubav i svoju blagodat.

Rokvić kaže da je najradosniji da sve ovo prenese njegovom narodu i drugim ljudima.

- Ne znam ovaj put je pokazao da jedini pravi i ispravni smer, smer bogotražnje, bogospoznaje, smer pokajanja, požrtvovanja, preobraženja i smer apsolutne predaje celog sebe Gospodu. I kada bi me pitali šta je to što mi je dalo snagu da uspem na ovom putu tj. što sam ja svoj život dao Gospodu na ovom putu. Rekao sam: „Gospode kako god bude, ja idem ti znaš najbolje“. Mislio sam da će biti mnogo teže. Meni je uz božju pomoć sve ovo bilo lako - rekao je Rokvić na kraju govora, kada se prekrstio i zahvalio još jednom Gospodu bogu i Svetom Nektariju, Majki Božjoj.

- Radujte se ljudi - rekao je za kraj Rokvić i dobio aplauz od ljudi koji su se zadeseli u hramu Svetog Nektarija.

