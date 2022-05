DA LI JE OVO MOTIV ZLOČINA KOD POŽAREVCA: Supruga i sinovi ubili Miroljuba jer nije krio da ima švalerku?!

Požarevačka policija uhapsila je F. S., U. S. i V. S. zbog sumnje da su ubili svog oca, odnosno supruga, Miroljuba Stanojevića (65), zvanog Mile Gega, krajem aprila prošle godine u selu Dragovac kod Požarevca.

Jezivi zločin dogodio se na Veliki petak, a telo Stanojevića, inače poznatog poljoprivrednika i nekadašnjeg odbornika SPS, pronađeno je u poluizgorelom automobilu na zabačenoj njivi u selu. Istraga je pokazala da je ubijen sa dva metka, a da je ubica pokušao da paljenjem kola i leša prikrije tragove.

Utvrđuju uloge

- Juče rano ujutru policija je stavila lisice na ruke supruzi i sinovima ubijenog Stanojevića, koji se sumnjiče da su učestvovali u njegovom ubistvu. Zasad nije poznato ko je od njih imao koju ulogu u krivičnom delu, ali se veruje da će to biti poznato nakon današnjeg saslušanja pred Višim javnim tužilaštvom u Požarevcu, koje je mesecima radilo na slučaju - rekao je izvor:

- Sumnja se da je Stanojević ubijen posle svađe, a da su motiv narušeni porodični odnosi.

Bizarno ponašanje Oprostio se od oca Posle zločina, jedan od sinova ubijenog Miroljuba na svom Fejsbuku se čak oprostio od oca i obavestio rodbinu i prijatelje o sahrani. - Sahrana našeg Mileta obaviće se na groblju u Dragovcu - napisao je početkom maja prošle godine sin ubijenog, koji je sada sa bratom i majkom uhapšen.

Komšije i poznanici Stanojevića rekli su da su šokirani zločinom, ali da o poznatom poljoprivredniku nemaju reči hvale.

- On je držao farmu bikova, pa se u početku verovalo da se zadužio kod zelenaša i da je ubijen zbog toga. Međutim, izgleda da mu je glave došla paralelna veza s jednom ženom. Celo selo je znalo da on ima ljubavnicu, a za to su saznali i njegova supruga i deca. Oni su bili privrženi majci, ljutili su se na oca i nije im bilo pravo što on nije ni krio da ima drugu ženu. Zato su se stalno svađali. Verovatno im je pao mrak na oči - kažu meštani Dragovca:

Nosili crninu

- Mi na njih nismo ni sumnjali, viđali smo ih svakodnevno. Posle Miletove smrti bili su utučeni, tužni, nosili su i crninu. Ponašali su se normalno. Juče ujutru se u selu pojavilo mnogo policijskih kola, sigurno ih je petnaest policajaca hapsilo.

