MONDELO OTKRIO ŠOKANTNE DETALJE IZ ŽIVOTA UBIJENE LIDIJE: Zlatan je poslao u garažu da čisti alat, pa usledio PRAVI PAKAO

Niko sada ne može da nam vrati Lidiju. Ipak, bilo bi lepo da se sve uzme u obzir i da sud kaže: "Pa, mi sudije smo sve uradile. Mi socijalni radnici smo sve uradili. Ali vidimo da to nije dovoljno". I onda bi bilo lepo da se svi okupe da identifikuju koje su njihove greške i da se utvrdi kako nešto treba da se radi. Na prevenciji treba raditi, rekao je Danijel Mondelo, partner Lidije Miljković, koju je bivši muž Zlatan Vasiljević ubio prošle nedelje u Vićenci.

On je izneo detalje koji su se dešavali između Zlatana i Lidije, ali i apelovao na institucije da rade sve da se slične tragedije ubuduće ne dešavaju.

- Ako ti neko uperi pištolj u glavu i kaže "Pre ili kasnije ću te ubiti", ako ti ga stavlja u krilo dok te vozi negde u kolima i preti ti, ako ti stavlja nož u usta i kaže ti "Udaraću te čekićem“ pošalje te u garažu da očistiš alat i onda dođe, baci te na zemlju i udari te nogom i razbije ti rebro, to nije izolovani čin besa. To je problem - rekao je on i dodao:

- Kada sam pročitao žalbe koje je Lidija uputila, naježio sam se. Sada nameravam da ih ponovo pročitam. Sve ove stvari su prijavljene. Dakle, to znači da je ovaj (Zlatan Vasiljević, koga Mondelo nikada ne pominje po imenu, prim. aut.) bio bolesna osoba. A bolesnici moraju da se leče, mora da im se pomogne kako ne bi stvarali probleme i onima oko sebe, ali i sebi. Ovo treba učiniti kako bi se izbegle određene situacije. Zatim, neizbežno je neizbežno. U ovom slučaju, međutim, postoje odgovornosti - rekao je Mondelo.

On je naveo da je će uskoro biti objavljeni drugi dokumenti koji pokazuju nedostatke koje su institucije napravile u ovom slučaju.

Bila "previše Italijanka"

Mondelo je kazao da mu se nisu dopale neke od izjava porodice ubice.

- Lidija je sa porodicom došla ovde 2005. godine, ne da bi se pridružila Zlatanu. Problemi su postojali jer je bio nasilan. Mislio je da je žena njegovo vlasništvo. Da li su zahtevi bivše žene preskupi? Ne znam tačno. Lidija nikada nije postavljala nikakve zahteve. Počela je da radi kao negovateljica deset dana po dolasku u Italiju i nikada nije prestala, iako ju je on terao da ne radi i da ne uči italijanski jer je po njegovom mišljenju postajala "previše Italijanka". Rekla je da izdržava svoju porodicu da mora da zadrži svoj posao jer postoji hipoteka koju treba da plati, a on je imao hrabrosti da je prijavi zbog zanemarivanja dece - kazao je on.

On je naveo da ništa nisu mogli da urade jer je Zlatanu zabrana prilaska bila ukinuta.

- Toga dana je išao za njom. Više od nekoliko puta je ugledala automobil napola skriven iza kanti pre uspona koji vodi do Vigola. Čak i sa prozora naše kuće mogli ste da ga vidite kako prolazi, ali šta smo mogli da uradimo? Ništa, zato što je zabrana približavanja ukinuta - kazao je on.

Mondelo je naveo da su imali dogovor sa advokatom da ulože žalbu jer Zlatan nije plaćao alimentaciju.

- Na dan ubistva imali smo dogovor sa advokatom da uložimo žalbu jer ne plaća alimentaciju i da mu predamo pismo koje je dobila. Postavio sam sebi pitanje: da sam se sa pismom u nedelju otišao u policiju da li bi se nešto promenilo? - kazao je on.

Lidija će biti sahranjena u petak u pravoslavnoj crkvi u Vićenci.

Podsetimo, Srpkinju Lidiju Miljković ubio je prošle nedelje njen bivši partner Zlatan Vasiljević, bosanskohercegovački državljanin. Kako su pokazali prvi rezultati obdukcije, ona je ubijena sa četiti hitca. Zlatan je ubio i svoju sadašnju partnerku Garbrijelu Serano, poreklom iz Venecuele, nakon čega je ubio i sebe.

