KAVČANI PAUZIRALI 1 GODINU, PA NASTAVILI OSVETU: Rat klanova do istrebljenja nije gotov! Otkrivamo pozadinu ubistva Šakovića

Podgoričanin Milić Minja Šaković, visokopozicionirani pripadnik škaljarskog klana, likvidiran je u petak oko 23.30 dok je sedeo s prijateljima u restoranu "Korkovado" u Starom gradu u Budvi.

Egzekutor obučen u belo i s kačketom na glavi ispalio je osam metaka u "škaljarca" s razdaljine od pola metra.

- Šaković je bio leđima okrenut ka šetalištu dok je večerao. Njegovi prijatelji primetili su sumnjivog momka, a jedan od njih je upozorio Šakovića: "Ovaj je sumnjiv, pogledaj ga!", ali on nije tome pridavao značaj - prenosi crnogorski Dan.

Srednjeg rasta i krupan

Kako dalje navode, sumnja se da je napadač muškarac srednjeg rasta i krupnije građe, a bio je obučen u belu košulju dugih rukava i imao je beli kačket, dok masku nije imao, pa se sumnja da je u pitanju stranac.

- Brzo se kretao, izvadio je pištolj i krenuo da rešeta - prenose Vijesti:

- Ispalio mu je tri hica u potiljak, a zatim još pet projektila u telo dok je ležao mrtav. Nakon pucnjave, kako navode crnogorski mediji, nastala je pometnja, što je ubica iskoristio za beg. Međutim, njega su navodno snimile kamere sa okolnih zgrada.

- Otrčao je ka hotelu "Mogren", a onda uskim putem ka naselju Gospoština. Tokom bega, osumnjičeni se sapleo i pao kod ulaza u "Mogren", gde su inspektori našli njegove otiske. Pronađeni su i košulja i kačket, pa se sumnja da se tokom bega presvukao, odnosno da je ispod košulje već imao majicu - pišu Vijesti i navode da se utvrđuje da li je pucač imao pomagače.

- Ne isključuje se mogućnost da je imao obezbeđen prevoz za beg, kao i osobu u kafiću - pišu mediji.

Ubijeni Milić Minja Šaković bio je dobro poznat u podzemlju i važio je za osobu blisku vođama škaljarskog klana, pokojnom Igoru Dedoviću i odbeglom Jovanu Vukotiću, kao i za vođu podgoričkog ogranka škaljarskog klana. Prema pisanju crnogorskih medija, bio veoma oprezan jer je znao da je na meti kavačkog klana.

- Retko je izlazio iz kuće, koristio je blindirani automobil i kretao se samo u pratnji obezbeđenja - pišu mediji.

Ključna 2016. godina

Naš izvor kaže da je naročito bio oprezan nakon ubistva Aleksandra Stankovića, vođe navijačke grupe Janjičari i najboljeg prijatelja Veljka Belivuka, koji je izrešetan 2016. u Beogradu.

- Spekulisalo se da je Šaković jedan od učesnika te likvidacije, a bio je privođen u beogradsku policiju tim povodom. Međutim, protiv njega zvanično nikada nije pokrenut postupak zbog ubistva Stankovića - kaže izvor i dodaje da je preživeo sačekuše 2017, 2020. i 2021. godine.

Sagovornik objašnjava da su, prema informacijama iz podzemlja, do sada likvidirani gotovo svi koji su učestvovali u ubistvu Stankovića.

- Priča se da je u Stankovića pucao Stevan Stamatović, koji je ubijen u januaru 2020. u Atini, ali i Saša Vidović, koji se u oktobru 2020. obesio u zatvoru u Foči, gde je služio kaznu od 18 godina zatvora zbog drugog ubistva. Posle njegove smrti pronela se vest da su ga na to naterali pripadnici kavačkog klana, s beogradskim ogrankom i Veljkom Belivukom na čelu - objašnjava izvor.

Do istrebljenja

Kriminolog Dobrivoje Biba Radovanović kaže za Kurir da rat između kavačkog i škaljarskog klana ne prestaje.

- Ubistvom Šakovića rat do istrebljenja je nastavljen, iako smo imali pauzu od godinu dana zbog velikog udara na kavački klan. Prošla godina bila je veoma loša za ovu kotorsku grupu, jer je pretrpela hapšenja u Srbiji i Crnoj Gori. S druge strane, škaljarski klan je skoro bio uništen 2020, jer su se dogodila brutalna ubistva njihovih vođa i visokopozicioniranih pripadnika - kaže Radovanović.

Kako je počelo

Nestanak kokaina u Valensiji

Podsetimo, krvavi rat škaljarskog i kavačkog klana počeo je 2014. zbog 200 kilograma kokaina koji je nestao iz stane u Valensiji. Do tada jedinstveni klan iz Kotora podelio se na dva dela i otpočeo rat do istrebljenja. Do sada je ubijeno preko 50 ljudi.

vukotić i zvicer foto: Privatna Arhiva

- S jedne strane je kavački klan sa odbeglim Radojem Zvicerom i uhapšenim Slobodanom Kašćelanom na čelu, dok je s druge strane škaljarski klan s braćom Jovanom i Igorom Vukotićem na čelu, a koji su u bekstvu. Klanovima su se tokom godina pridruživale i druge kriminalne grupe, pa je tako banda Veljka Belivuka postala jedna od glavnih ćelija kavačkog klana - objašnjava izvor.