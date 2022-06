4 FLAŠE VISKIJA I 6 FLAŠA VINA PLUS NARKOTICI: Evo šta je sve otkriveno tokom istrage o nestanku Mateja Periša!

Toksikološki nalaz Mateja Periša iz Splita potvrdio je slutnje da je mladi Splićanin u noći nestanka bio drogiran i pijan.

Podsetimo, Periš je nestao noć uoči doćeka Nove godine u Beogradu, kada je izašao iz kluba "Gotik" u Beton hali, gde je trčeći nastavio Karađorđevom i Travničkom ulicom i spustio se kod Save promenade kod jednog restorana, a kamera je snimila kako prilazi reci Savi. Njegovo telo nađeno je u Dunavu nakon pet meseci na Adi Huji.

Tada je naš sagovornik naveo da je Matej sa društvom celo veče konzumirao alkohol i narkotike, kao i da su drogu doneli iz Zagreba, odakle su i krenuli za Beograd za novogodišnje praznike.

- Oni su najpre bili u iznajmljenom stanu, odakle su otišli u jedan restoran u blizini "Gotika", a zatim prešli u "Gotik". Društvo u kome je bio Matej čitave večeri naručivalo je u klubu i vino i viski, a uz to su koristili sintetičke droge. Navodno su popili čak četiri flaše viskija i šest boca vina - naveo je tada naš izvor.

Drogu su doneli iz Hrvatske

O nestanku Splićanina u Beogradu, svojevremeno je govorio i predsednik Policijskog sindikata Srbije, otkrivši da su kod grupe mladića iz Splita pronađene nedozvoljene supstance.

- U smeštaju su već počeli da konzumiraju alkoholna pića. Oko 21 čas su otišli u restoran, gde su takođe pili. Nastavili su provod u klubu, gde su naručili veliku količinu alkohola - rekao je ranije Mijailović za beogradske medije:

- Možete misliti kako je to uticalo na njihova tela. Alkohol plus narkotici. Matej je negde oko 01.40 naglo izašao napolje. Činjenica je da su njegovi drugovi skoro sat vremena kasnije primetili da ga nema.

On je tada naglasio da je policija od starta od njih dobijala rezervisane informacije.

- Nisu spominjali opijate, jer Matejevog oca poznaju i vole, a on nije znao da mu sin konzumira drogu. Međutim, mi smo našli tragove u kombiju u kojem su došli iz Hrvatske i u smeštaju. Konzumirali su drogu, najverovatnije sva sedmorica. Tu drogu su doneli sa sobom.

Neko mu je sipao drogu u piće

Drugovi Mateja Periša tada su tvrdili da se on nije drogirao, te da su potreseni snimcima koje su videli.

- Za Mateja bih ruku u vatru stavio da se ne drogira jer nije taj tip. Uvereni smo da mu je možda u klubu neko nešto stavio u piće, pa je počeo da halucinira, beži od nečega. Nema drugog obrazloženja. Čudne su okolnosti pod kojima je nestao, iskreno, ne bi me začudilo da njegovi prijatelji nešto kriju, jer ne može se bez ikakva razloga, poludelo trčati ulicama nepoznatog grada - rekao je nakon Matejevog nestanka jedan njegov drug.

Devojka

Glupo će zvučati, ali mu je neko sipao drogu u piće

Matejeva devojka Sanja iz Splita, koja je dala ispovest samo Kuriru naglasila je da je pogađaju priče o tome da je Matej sa društvom konzumirao drogu.

- Oni uopšte nisu bili u tom fazonu! A i da jesu, pa ko bi preneo drogu preko granice?! A, tamo oni apsolutno nikoga ne znaju, gde bi to nabavili, tako da nema mi to smisla. Još tek su bili došli, prvi dan, nema šanse. On se meni javio u 14.30 kada su prešli granicu, pa u 18 sati kada su ušli u apartman, pa u 21.30 sa večere. Oni su svi normalni. Na tom videu, što mi je poslao, su se videle tri flaše vina, ali njih je sedmorica. Videlo se da su neki pili crno vino, neki belo, atmosfera je bila vesela. Sedeli su, čekali su večeru, ništa posebno - opisala je Sanja šta se vidi na snimku koji joj je Matej poslao iz Beograda.

Ona je dodala da su tada svi bili izbezumljeni, kao i da on nije konzumirao drogu.

- Glup će možda zvučati, ali ako i jeste bio drogiran, njemu je to neko sipao u piće, on to nije sam uzeo - navela je Sanja.