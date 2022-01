EKSKLUZIVNO ZA KURIR IZ SPLITA! OGLASILA SE DEVOJKA NESTALOG MATEJA: Sanja otkrila šta se dešavalo pre njegovog odlaska u Beograd

Sedmi je dan potrage za nestalim Matejem Perišom (27) iz Splita kome se svaki trag izgubio u Beogradu. Sve raspoložive policijske snage tragaju za nestalim Splićaninom, a najbliži i dalje ne gube nadu da će se Matej pojaviti živ i zdrav.

Novinar Kurira Aleksandar Panić nalazi se u Splitu gde pokušava da sazna više detalja iz života nestalog Mateja.

- Ovo je jedna od glavnih tema u hrvatskim medijima. Od kada smo ušli u Hrvatsku Matej Periš je tema broj jedan. Ono što je karakteristično, jeste pitanje šta se sa njim dešavalo u poslednjim trenucima, odnosno posle onoga što smo videli na snimcima sa sigurnosnim kamerama. Misterija je ono šta se dešava - rekao je Panić uuključenju u jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija Printscreen

Kako kaže, prijateljima nestalog mladića najviše smeta to što se Matej dovodi u vezu sa nedozvoljenim supstancama.

- Matejevim prijateljima najviše smeta to što se njegovo ime dovodi u vezu sa nedozvoljenim supstancama. Tvrde da je on jedan dobar i uzoran mladić - dodao je Panić.

Novinar Kurira uspeo je da dođe u kontakt i sa Metejevom devojkom Sanjom.

foto: Kurir Televizija Printscreen

- Uspeo sam da stupim u kontakt sa Matejevom devojkom Sanjom koja do sada nije govorila javno ni za hrvatske, a kamoli za srpske medije. Otkrila je nove pojedinosti o svom nestalom dečku tako da će to baciti jedno novo svetlo na ceo slučaj - rekao je Panić.

Matej je prema rečima njegove devojke planirao mesecima planirao novogodišnji provod u Beogradu.

foto: Ana Paunković

- Nije nikakva svađa između njih uzrok problema i to nije okidač za bilo šta. Sanja i Matej su i dalje u vezi. Matej je otišao u Beograd sa šestoricom prijatelja od kojih je njegova devojka znala trojicu. To su Matejevi stari prijatelji iz osnovne škole. Taj doček je planiran šest meseci unazad. Nije bilo nešto što je dogovoreno odjednom. Njegova devojka je dodala da nije znala da će im se ostala trojica priključiti - objašnjava Panić.

foto: Ana Paunković, Facebook/Printscreen

Novinar je naglasio da Matejeva devojka Sanja nije izgubila nadu da će ga pronaći.

- Pitao sam je kako se oseća. U njoj i dalje tinja nada da će ga naći. Isključila je svaku mogućnost povezivanja Mateja sa bilo kakvom nedozvoljenom supstancom. Kaže da to nije on. Njegova majka takođe nije izgubila nadu. To mi je prenela Sanja - rekao je Panić.

00:14 Hangar u kom se skrivao Matej Periš

Matej Periš (27) iz Splita, podsetimo, nestao je u noći između 30. i 31. decembra nakon izlaska iz beogradskog kluba "Gotik" kad mu se izgubio svaki trag.

Policija, uključujući i ronioce Žandarmerije, danima pretražuje Savu i Dunav i okolinu jer se na snimcima nadzornih kamera vidi da je nakon izlaska iz kluba u jednom momentu sišao niz stepenice na keju i to navodno sa namerom da obavi nuždu.

Pojavili su se i brojni snimci na kojima se Matej vidi kako u noći nestanka trči okolnim ulicama. Pojavio se i snimak na kome se nepoznata osoba vidi kako otprilike u to vreme pliva Savom, ali za sada nema potvrde da je u pitanju nestali Splićanin.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

00:39 Deo trase kojom se kretao Matej Periš u noći nestanka