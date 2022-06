ŽESTOKI MOMCI S ASFALTA UBIJENI PRE 5 GODINA: Ćenta i Ludak likvidirani u Nišu, sada osvanula MISTERIOZNA ČITULJA

Pre tačno pet godina u Nišu je u filmskoj mafijačkoj sačekuši, usred dana, u 11 sati i pred brojnim svedocima, ubijen Žarko Savić (33), zvani Ćenta, a sada je u jednim novinama osvanula misteriozna čitulja za njega, u kojoj se navodi "da tuga ne prestaje".

- Pet godina bez tebe, tuga ne prestaje, dan ne prođe, a da tvoj čarobni, zbunjeni osmeh meni ispred očiju ne dođe. Uzalud je pitanje zar je moralo biti tako, ni naslutio nikada nisam da će me nešto boleti i tištiti godinama tako jako! Patnja i bol će uvek biti priustni, živimo sa time, svaki dan se spomene tvoje ime, ako se nekada i ne spomene, onda se vidi, jer osam ljudi tvog lika na grudima se ne stidi. Moje srce u svakom tebe traži, ti si bio čovek, kog ne samo ja, već su svi oslovljavali sa najdraži! Volim te zauvek, dok hodam i dišem - piše u čitulji koja je potpisana sa "Nale - Kuki".

Podsetimo, Žarko Savić Ćenta likvidiran je na današnji dan 2017. godine zajedno sa Aleksandrom Barjaktarevićem (35), zvanim Saško Ludak, ispred niške Palate pravde u Ulici Ivo Lola Ribar.

Šta su rekli očevici Ubica je levoruk? Očevici su posle pucnjave ispričali da su primetili da je ubica držao pištolj u levoj ruci u trenutku kad je skočio na motor, pa je moguće da je levoruk jer je malo verovatno da bi u žurbi prebacivao oružje iz jedne u drugu ruku. Kako je pokazala istraga, ubica je na Bulevaru Nemanjića sišao s motora i nastavio pešice, dok se vozač udaljio u nepoznatom pravcu.

Ova likvidacija mnoge je podsetila na stil mafijaša sa Sicilije, jer su ubice koristile motor za beg, a ubijeni su važili za žestoke momke sa niškog asfalta. Kako su u to vreme pisali mediji, sumnja se da je meta ubica bio Barjaktarević, dok je Savić slučajna žrtva.

- Bio je ponedeljak. Aleksandar Barjaktarević je došao u sud na završne reči na ponovljenom suđenju za ubistvo u Mokranjčevoj ulici. Žarko Savić je u sud došao da bi se video s bratom Markom, koji je na pretres trebalo da dođe iz leskovačkog zatvora, gde izdržava jednogodišnju kaznu zbog krađe. Pošto je suđenje bilo odloženo, Aleksandar i Žarko otišli su u obližnji kafić "Pandora" - ispričao je ranije izvor Kurira i dodao da je odmah bilo jasno da su ubistvo izvršili profesionalci.

- Ubicu je, kako je to istraga utvrdila, saučesnik motorom dovezao do kafića, a navodno su imali još jednog pomagača, koji je sve vreme pratio žrtve. Istražitelje je na to uputila priča očevidaca, koji su rekli da su pre ubistva dvojica muškaraca na motoru prošla pored kafića "Pandora", osmotrila situaciju, a zatim su se vratili i pucali. Vozač motora je, kako se pretpostavlja, sigurno iz tog kraja jer je morao dobro da poznaje grad kako bi brzo umakli - ispričao je posle brutalne likvidacije u Nišu izvor iz istrage.

Žrko Savič, zvani Ćenta, ostao je mrtav na mestu, dok je Barjaktarević podlegao povredama u niškoj bolnici ubrzo po prijemu.

- Pretpostavlja se da je Ćenta imao nesreću da se nađe ispred Barjaktarevića, jer su iz kafića izašli jedan za drugim. Ne isključuje se mogućnost da je Savić pokušao da spreči napadača da puca, što ga je koštalo života. Na ovakvu pretpostavku navodi to što Ćenta, za razliku od svog brata Marka, nije dublje zagazio u kriminalne vode. Takođe, ništa ne ukazuje na to da je neko želeo da ga vidi mrtvog - ispričali su ranije izvori upoznati sa istragom. Ovo dvostruko ubistvo još uvek nije rešeno.

Bombaški napad Ostao bez noge Saško Ludak, koji je bio meta egzekutora, i ranije je bio na udaru, zbog čega je kuću pretvorio u tvrđavu, postavio stražu, elektronski nadzor i kupio blindirano vozilo, te angažovao vozača. - Ali, ni sve te neviđene mere obezbeđenja nisu mu pomogle da izbegne smrt. Godinu dana pre smrti, Saško Ludak je izgubio nogu u bombaškom napadu, posle čega je bio izuzetno oprezan. Naime, u avgustu 2016. godine eksplodirala je bomba postacvljena pod njegov automobil "golf" - podseća izvor.

