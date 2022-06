ŠOK! ARKANOV TELOHRANITELJ O MRAČNIM 90-IM: Pitali me da li hoćeš SEKS SA OVOM PEVAČICOM za 500 evra, krimosi se svađali zbog njih

Estrada je skroz drugačija od one kakvu je znamo. Tajne poznatih ličnosti datiraju iz devedesetih, ali mnoge se ne znaju ni dan danas. Deo kuloarskih priča otkrio je Miloš Petković Dafina, čuveni telohranitelj Željka Ražnatovića Arkana i nekadašnji pripadnik Srpske dobrovoljačke garde

Petković je otkrio u jednom intervjuu zašto se ne bi slikao sa Acom Lukasom ni za 5.000 evra ali i zbog čega je uveren da je Arkan "i dalje živ". Dodaje i da se mnogo kriminalaca posvađalo sa prijateljima zbog pevačica.

Dafina je bez dlake na jeziku ispričao pojedine stvari o srpskoj estradi ali i o tome gde se prema njegovom mišljenju nalazi danas Arkan.

O ACI LUKASU

Ej bre zakuco se u gradski bus. On je takav talenat, a ispao kreten. Mogao je da bude kralj da ima milione. Ne bi se slikao sa Acom Lukasom da on meni plati 5.000 evra. Ali on je odlučio da se kocka i da se drogira i da ga jure po sudovima zbog dugova.

foto: Nenad Kostić

O MAJI NIKOLIĆ

Pre nego što je javnost čula za nju, Maja Nikolić je 1995. dolazila kod Arkana i Trigrova kako bi skupila pare za album.

Meni je jedan poslao poruku tada na pejdžer - Jel hoćeš da imaš seks sa Majom Nikolić. Cena je 500 maraka.

foto: Printscreen/Youtube/Grand

E a sada svaka seljančura traži te pare. Vremena se promenila, kaže Dafina za Balkan info.

Mnoge su to radile. Sve se drogirale i skupljale tako pare za kasete i cd-ove.

O ĐUSU

Đus kada popije neku ubija narodnjake. Đus i ja smo se napili par puta u Mirijevu u nekim kafanama.

O ARKANU

Pozajmio sam detektor na metal i na dubini od 2 i po metra na Arkanovom grobu ne detektuje nikakav metal. Išao sam kod lčjudi koji prave te spomenike i tamo sam probao i tamo registruje metal. Pređem na drugi grob i tu se registruje metal.

Ja i dalje tvrdim da Arkan nije ubijen. Pa nemoguće da bi ga sahranili bez ičega. Nemoguće.

foto: Printscreen/ Youtube/ radovan džeko

Sin Arkanov je objavio da sin živi na Kipru.

Arkan je sada sigurno debeo, jer ne kreće se ko nekad. Sumnjam da je u Južnoj Americi. Mislim da sad svi pričaju da je Arkan na Kipru da bi se skrenulo sa Južne Amerike.

Pola jedinice veruje da je on živ, pola jedinice misli da je ubijen. I gde je slika Arkanovog leša? Pitao sam čak druga iz službe i ni oni nemaju. Hrvatska obaveštajna služba bi dala milion samo da mogu da zavire ispod ploče da vide da li je tu Arkan.

(Kurir.rs / Balkan info)