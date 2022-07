TO ŠTO JE LALIĆ PRIZNAO KRIVICU MOŽE MNOGO DA UTIČE NA CEO POSTUPAK Eksperti o Belivukovom klanu: JEDNO PITANJE I DALJE MISTERIJA

Veljko Belivuk i Marko Miljković na jučerašnjem pripremnom ročištu u Specijalnom sudu, prema saznanjima Kurira, kratko su se izjasnili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice.

Srđan Lalić jedini je od optuženih izjavio da je kriv i dodao da će se u nastavku suđenja detaljno izjasniti.

Čim je optuženi IT stručnjak izjavio da je kriv i da će da govori pred sudom, straža ga je iz dela sudnice u kome sede optuženi izvela u sudnicu i fizički odvojila od ostalih optuženih članova klana. Srđan Lalić je inače javnosti poznat sa jezive fotografije na kojoj nasmejan drži za glavu jednu od žrtvava klana malo pre ubistva.

Inače, kako saznajemo, u sudnici je došlo do manjeg incidenta među advokatima Veljka Belivuka - Nikole Ristovića i novog advokata Vladimira Petrovića. Ristović, koji je od početka u procesu, ustao je da govori, ali mu se Petrović grubim tonom obratio da sedne i da on hoće da govori prvi.

Pripadnici klana se terete za pet ubistava, trgovinu drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje. Na optuženičkoj klupi u Specijalnom sudu u Beogradu nije se pojavio optuženi Željko Kodžić koji je prema saznanjima Kurira sklopio dogovor o priznanju krivice za manju kaznu.

Gosti Kurir televizije bili su advokat Radiša Roksić i glavni policijski inspektor MUP-a u penziji Žarko Popović.

- Šta će okrivljeni Lalić priznati, do koje mere će tužilaštvo to moći da tretira i kako - to ćemo videti. Belivuk i Miljković su se izjasnili da nisu krivi. Lalićevo priznanje će biti od velikog uticaja na dalji tok postupka, kao i na sagledavanje krivice svih optuženih. Dela za koje se terete su mnogo teška - rekao je advokat Radiša Roksić i dodao:

- Ukoliko Lalić kao okrivljeni zaista dobije sporazum o sticanju statusa svedoka okrivljenog, to će biti od velikog značaja za postupak.

Veljko Belivuk i Marko Miljković negirali su krivicu na ročištu dok je optuženi Srđan Lalić priznao krivicu

- Kod slučaja Belivukove grupe dokazi su vrlo jaki. Forenzika je odlično uradila svoj posao. Jedino šta mi smeta u celom ovom postupku je to što nismo dobili pravi odgovor, a to je odakle onolika količina naoružanja u Partizanovom stadionu, čemu je ona vrsta naoružanja bila namenjena - rekao je glavni policijski inspektor MUP-a u penziji Žarko Popović.

