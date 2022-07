OVO JE 5 NAJVEĆIH MISTERIJA U SLUČAJU UBISTVA JELENE MARJANOVIĆ: Da li je Zoran ubio svoju suprugu?

U petak će pred Višim sudom u Beogradu biti izrečena presuda u slučaju ubistva pevačice Jelene Krsmanović, za koje je optužen njen suprug Zoran Marjanović.

Jelena je ubijena 2. aprila 2016. godine na nasipu u naselju Crvenka u Borči. Zločin se dogodio, kako je utvrđeno, oko 17 sati, kada je na nasip došla sa suprugom Zoranom Marjanovićem i tada petogodišnjom ćerkicom kako bi trčala. Više od godinu ipo dana za ubicom se intenziivno tragalo, da bi 16. septembra 2017. godine ispred kuće u Borči priveden njen suprug. Od tada on je jedini sumnjičeni za teško ubistvo, a brojni dokazi koji su prikupljeni protiv njega, ukazivali su na osnov sumnje da je on izvršilac ovog ubistva. Međutim, da li su dokazi opravdali sumnju Tužilaštva, te da li će on biti osuđen zbg ubistva supruge, biće poznato u petak, za kada je zakazano izricanje prvostepene presude u ovom procesu decenije.

Kad se podvuče crta, postoji pet misterija ovog zločina i istrage, koje ni uprkos protoku vremena od više od pola decenije, ispitivanjima, analizama policije i Tužilaštva nisu razrešene.

KRV U KOLIMA

Nakon zločina policija je zaplenila veliki broj stvari iz porodičnog doma Zorana Marjanovića u kojem je živeo sa ubijenom suprugom. Pored toga oduzet je i automobil marke "mercedes" kojim su Zoran i Jelena otišli kobnog dana na nasip. Uzimanjem uzoraka iz ovog vozila uočeni su tragovi krvi na zadnjem sedištu. Veštačenjem Biološkog fakulteta utvrđeno je da su pripadali ubijenoj pevačici i da je u pitanju veća količina, te i da je krv uklanjana nekim hemijskim sredstvom. Međutim, do sada nije utvrđeno kako je i kada ta krv završila tu. U nalazima veštaka navodilo se da nije moguće precizno utvrditi tako nešto zbog protoka vremena. Dok je Tužilaštvo stava da je krv tu završila kobnog dana, odbrana Marjanovića pokušava da dokaz obori tvrdnjom da se pevačica posekla dok je menjala gumu, nekoliko nedelja, meseci pre smrti.

Čime je pevačica ubijena ostaće doveka misterija, jer oružje kojim joj je ubica zadao smrtonosne udarce nikada nije pronađeno. Sekira, čekić, metalna šipka...sve je to u nekom trenutku istrage pominjano kao moguće oružje, međutim istragom nije utvrđeno šta je u pitanju.

Tokom istrage pominjalo se i da je ubica otišao na Novi Beograd i čekić bacio u Dunav nakon zločina, te i da je čekić pronađen u reci. Međutim, optužnica, ali i suđenja nikada tako nešto nisu otkrili. Ono što je jedino poznato jeste činjenica da je pevačica ubijena sa osam udaraca u glavu nepoznatim predmetom.

- Tragovi koje je oružje ostavilo na Jeleninom telu nisu isti. Neki tragovi su u obliku slova L, a neki u obliku slova B. Ne isključujem mogućnost da su bila dva oružja i dva napadača, ali ni da je jedno oružje imalo dve razlićite strane - rekao je pokojni sudski veštak Zoran Stanković.

MOTIV

Sličan slučaj kao i sa oružjem. Motiv ubistva pevačice verovatno nikada potpuno neće biti razjašnjen. Priče pevačicinih drugarica, poznanika, ukazuju da je Jelena imala problema u braku, ali niko sa sigurnošću nije mogao da utvrdi da li je ona želela da ostavi supruga, te i da ju je on zbog toga ubio.

Jedini konkretni dokaz koji smatra Tužilštvo, ukazuje na motiv jeste svedočenje pevačicine dugogodišnje frizerke koja je u svojim iskazima ukazala na poremećeni odnos između supružnika. Kazala je u da je priustvovala situaciji kada je Zoran Marjanović omalovažavao svoju suprugu.

Ona je kazala i "da joj je svega dosta, da je u kući katastrofa i da joj dođe da uzme dete i ode".

Na pitanje Jeleni Marjanović zašto se od njega (Zorana) ne razvede, ubijena pevačica odgovorila: "Zoko, on bi me ubio".

MISTERIJA 43 SEKUNDE

Pokojna majka ubijene pevačice Jelene Krsmanović, Zorica, do svoje smrti često je isticala da se 2. aprila 2016. godine poslednja čula sa svojom ćerkom. Kako je pričala, sa Jelenom se tog dana čula oko 15.35 sati, kada joj je ćerka rekla da će doći kod nje samo da završi s trčanjem. Sat i po kasnije, oko 16.50, kako je pričala Zorica, ponovo je pozvala Jelenu, međutim poziv joj je bio odbijen.

Već uspaničena, Zorica je nastavila sa pozivima, međutim Jelena joj se nije javljala. Tek oko 17.20 sati neko joj se javlja na poziv, ali pune 43 sekunde ćuti. Nakon toga na Jelenin broj upućeno je mnogo poziva, ali više niko se nije javljao. Dvanaest sati kasnije telefon je nađen na pet metara od kanala gde je kasnije pronađeno Jelenino telo. Zbog toga, ali i zbog misterioznih okolnosti pod kojima je njena ćerka nestala, a zatim ubijena, ali i zbog činjenice da joj se neko javio na poziv, nesrećna Zorica do smrti se pitala da li je tada sa druge strane žice bio ubica njene pokojne ćerke.

Ono što je otkriveno na suđenju jeste da se kuma Jelenine svekrve Vera Vukmanović poslednja čula sa pevačicom i to u 16.42 baš u vreme kada je, prema rečima Zorana Marjanovića, trajala potraga za njom.

OGREBOTINA NA ZORANU

Tokom trajanja istrage, Biološkom fakultetu u Beogradu dostavljen je bris DNK uzet sa desne ruke sa ogrebotine Zorana Marjanovića odmah po pronalasku pevačicinog tela. Navedeni materijal nije otvaran i veštačen sve do naredbe suda da se to obavi.

Kako je utvrđeno, Jelena Marjanović nije ogrebala supruga Zorana pred smrt, odnosno nije mu nanela povredu braneći se od napada. Kako je Marjanović "zaradio" ovu ogrebotinu nije razjašnjeno do današnjeg dana.

