VIŠE PUTA SAM PITALA ZORANA DA LI JE UBIO JELENU: Ljilja Stanišić otkrila ŠOK detalje intervjua

Za ubistvo supruge Jelene Marjanović tužilac Nikola Uskoković zatražio je maksimalnu kaznu zatvora za Zorana Marjanovića.

Tužilac Uskoković kaže da je uspešno dokazao Marjanovićevu krivicu, te da je optuženi svesno i sa namerom ubio suprugu.

Advokati odbrane traže oslobađajuću presudu jer, kako tvrde, nijedan trag tužilaštva nije dokazan na sudu.

Novinari Mladen Mijatović i Ljiljana Stanišić, koja je i otkrila nestanak pevačice Jelene Marjanović, govorili su u Pulsu Srbije na Kurir televiziji o ovom slučaju uoči izricanja presude Zoranu Marjanoviću.

- Sudsko veće ima će imati ozbiljan zadatak ispred sebe. Ne verujem da će saga koja je počela 02. aprila 2016. godine biti okončana sada. Imaće pravo žalbe i tužilaštvo i advokati odbrane - kaže Mladen Mijatović.

Novinarka Ljiljana Stanišić koja je prva saznala za nestanak pevačice Jelene Marjanović i koja se prva i našla na licu mesta otkrila je detalje tog dana kada je prijavljen nestanak nesrećne pevačice.

- Taj dan je bio sasvim običan, našla sam se sa advokaticom Zorom Dobričanin i jedan sasvim običan razgovor se pretvorio u pravu akciju i istraživačko novinarstvo. Zoru su kontaktirali prijatelji i saopštili joj da je nestala njihova prijateljica na nasipu u Crvenki i tog trenutka ona je rekla da ukoliko muž ne želi da da informaciju da se objavi u Kuriru, on je prvi osumnjičeni. To je Zora rekla ženi koja je pozvala. Nakon toga, Zoran Marjanović je pozvao Zoru i dao joj sve informacije i mi smo to objavili. Ubrzo sam se uputila na nasip gde su bili članovi porodice, bio je Zoran, Vladimir njegov brat i prijatelji. Zoran je tada bio baš uznemiren, besan, ljut, delovalo mi je kao da je ona oteta, a tako su oni to i predstavljali. Oni su rekli kako je ona istrčala tri trase, a tek kada sam došla sutradan na to mesto shvatila sam da ono ni maratonac ne bi mogao da istrči - ispričala je Ljiljana Stanišić.

Nakon toga počela je da se otvara "Pandorina kutija" i stvari koje su se dešavale nakon 3. aprila bile su dobar povod za razmišljanje.

- Kada je telo 3. aprila izvađeno iz žabokrečine kanala kod nasipa Crvenka, svima je bilo jasno da je Jelena surovo ubijena i da je tako okončala svoj život. Na obdukciji je utvrđeno kako je Jelena ubijena, koliko je udaraca tupim predmetom naneto Jeleni, koje su povrede bile smrtonosne itd. Zoran Marjanović je jedini u tom trenutku koji je bio osumnjičen i jedini protiv koga je i pokrenuta istraga u tom momentu. U tom trenutku kada je delo počinjeno, maksimalna kazna je bila 40 godina zatvora, tako da će se ona i primeniti, ako Marjanović bude optužen - rekao je Mladen Mijatović, koji je naveo da su obe strane navele da imaju dokaz i za optužbu i za oslobađajuću presudu.

Na strani suda je ozbiljan tužilac koji odlično radi svoj posao.

- On je na osnovu niza veštačenja došao do toga da predloži sudu da se Marjanoviću izrekne 40 godina zatvora. Takođe i tim advokata Zorana Marjanovića došao je do zaključka da dokazi ne postoje - istakao je Mijatović.

Ljiljana Stanišić je istakla da je svih ovih godina Zoran Marjanović uvek bio i dostupan i zahvalan za saradnju.

- Nakon što je sahranio suprugu kontaktirao me je. Uradili smo intervju i mnogo puta sam mu i ja postavila pitanje da li je ubio suprugu. On je tvrdio da nije, a kakvu će sud odluku doneti videćemo 22. jula. Svi željno iščekujemo da se ovaj slučaj zaključi. Mnogo puta je meni Zoran govorio da jedva čeka da se ovaj slučaj završi, da će javnost biti iznenađena kada bude čuo ko je zločin izvršio, jer je on bio uveren da iza tog zločina stoji neko koga su i on i Jelena poznavali - kaže novinarka Ljilja Stanišić.

Mladen Mijatović istakao je da očekuje da se ovaj zločin konačno rasvetli.

- Jelenu sada niko i ništa ne može da vrati, ali zbog male Jane, očekujem da svi saznamo istinu, koliko god ona bila teška. Zbog cele porodice Marjanović očekujem da se sazna istina, koliko god ona bila bolna - istakao je Mijatović i pohvalio koleginicu Ljiljanu Stanišić koja od samog početka maksimalno profesionalno obavljala posao.

