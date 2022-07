ZORAN NIJE UBIO JELENU, IMA NEOBORIV ALIBI: Advokat u završnoj reči tvrdi da ne postoje dokazi protiv Marjanovića

Vic dana

Raz­go­va­ra­ju de­vo­j­ka i mla­dić i ona ga pi­ta: - Ko­li­ko me vo­liš od je­dan do 10? A on od­go­va­ra: - Ma vo­lim te od je­dan do de­set, ali po­sle to­ga idem s eki­pom na pi­vo!