"ČUVAO SAM OVCE!" Dejan Petrović otkrio teške teške momente iz detinjstva: Ostao sam bez oca i počeo...

Poznati trubač Dejan Petrović jedan je od ljudi koji zagovaraju porodične vrednosti i tradiciju. On kaže da čovek nikada ne treba da zaboravi svoje pretke.

- Odrastao sam u porodici gde su bili živi pradeda i prababa, bili smo seosko domaćinstvo, imali smo obradivu zemlju, stoku... Peške sam išao u školu sedam kilometara u jednom pravcu. Čuvao sam ovce, sve sam radio po imanju. Kao dete sam počeo da sviram trubu. Ako čovek zaboravi ko je i odakle je, pljunuo je na sebe, kaže Dejan kojem je sviranje trube u genima.

- Logičan sled okolnosti je bio da brat i ja nastavimo tradiciju sa trubom. Kao dete sam prisustvovao očevim orkestarskim probama. Ušlo mi je to u dušu od malena. Sa 14 godina sam nažalost ostao bez oca, tada krećem profesionalno da se bavim time i od 15. godine, svaki vikend sviram, objasnio je Dejan za televiziju “E” i dodao da je kao dečkak želeo da bude sportista:

- Kao mali sam želeo da igram i fudbal i košarku, pa je otac obavio sa mnom jedan ozbiljan razgovor kao vršnjak sa vršnjakom. Rekao mi je da truba nije zezanje i da ne smem da dozvolim da obrukam njega, dedu, pradedu... Da razmislim da li stvarno želim time da se bavim i tad mi je već bilo jasno. Ljudi su od mene očekivali da budem kao on sa 15 godina. To je bilo malo nezahvalno. Danas volim da kažem da mogu da spojim starke i opanke. Bilo je teško doći do toga, odustajao sam tri, četiri puta...

Ipak, na sreću, odustao nije. Dejan uspešno balansira izemđu poslovnog i privatnog života.

- Imam divnu i zdravu porodicu, što se tiče glave zdravu. Danas je zavladala najveća bolest, a to je ta što živimo tuđe živote. Imam normalan krug ljudi oko sebe. Ponosan sam na suprugu i ćerku, supruga mi je veliki oslonac, tako i ćerka.

Drugari su mi govorili da je truba seljački instrument

U školi se razlikovao od drugara jer je svirao trubu, dok su njegovi vršnjaci uglavnom bili okrenuti sportu.

- Nervirali su me drugari u školi koji su mislili da je truba seljački instrument, da se svira samo za kolo i izvorne pesme. U meni se probudila želja da dokažem da truba može sve da svira, objasnio je Dejan koji danas čak i džez.

Ćerka je svirala klavir

Petrović je otkrio da li njegova naslednica ima afinitete prema muzici.

- Preneo sam joj ljubav prema muzici samo za slušanje. Jedno vreme je svirala klavir, pa je odustala. Sada se bavi grafičkim dizajnom, to je zanima. Ne želim da moje dete robuje mojim poslom. Želim da bude srećna, da li radila na trafici ili bila popularnija od mene, kaže on i dodaje:

- Ponosan sam na sebe, ali mislim da sam tek sada u najboljim godinama kada mogu da stvaram. Tek ću biti ponosan. Što se tiče privatnog života, ponosan sam što sam uspeo da u svetu bluda ostanem normalan suprug, otac, sin...

