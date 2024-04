DARKO LAZIĆ UPECAO RIBU O KAKVOJ JE MOGAO SAMO DA SANJA! Pevač se pohvalio na društvenim mrežama ozbiljnim ulovom (FOTO)

Prošle godine, mediji i javnost brujali su o gala svadbi folk pevača Darka Lazića i njegove izabranice Katarine, sa kojom je, kako je otkrio, bio u vezi još u ranoj mladosti, te su ponovo obnovili kontakt nakon njegovog raskida i obnovili romansu, koju su krunisali brakom.

Danima unazad spekuliše se o navodnoj trudnoći Katarine Lazić, a s druge strane nije ni potvrdio, a ni dematovao.

- Kao što je Darko izjavio, ne znamo, jer nisam ni radila test, a kada budemo znali rado ćemo podeliti tu srećnu vest - poručila je putem Instagrama, odgovarajući na pitanja pratilaca.

Lazić je sada na svom instagram profilu podelio fotografije sa pecanja, te nije krio koliko zapravo uživa u prelepom vremenu kraj reke, a nedugo nakon toga, pohvalio se ogromnom ribom koju je uspeo da upeca.

Podsetimo, Darko je nedavno otkrio u kakvim je odnosima sa bivšim ženama Anom Sević i Marinom Gagić.

- Ana je bila moja prva, ozbiljna veza. Imamo dete, naravno da je bilo ljubavi. Ana i ja sada imamo jako dobar odnos, sve je došlo na svoje. Bili smo premladi, prvenstveno ja. U našem odnosu su krenule trzavice kad se lanac pokidao, kad sam krenuo da ludujem...Oboje smo krivi, jer smo nezrelo ušli u sve to. Ali hvala milom Bogu, imamo sjajno dete koja je genije. Sa Anom sam stvarno u nikad boljim odnosima. Bukvalno kao brat i sestra. I sa njenim suprugom Danijelom sam u odličnim odnosima. On je super čovek. Moje dete živi sa njima, on moje dete gleda kao svoje. To je jedan potpuno zdrav odnos - rekao je Lazić, a onda se osvrnuo i na drugu bivšu ženu Marinu sa kojom ima sina Alekseja.

- Funkcionišemo, komuniciramo, sve što je vezano za Alekseja. Marina ima svoj život, ja svoj. Trebalo bi da prođe još par godina da bi se to sve lepo uklopilo i smatram da će tako i biti - rekao je pevač, a Milena je prokomentarisala da po njegovoj priči zaključuje da je sa Anom u boljim odnosima.

