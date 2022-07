POLICIJA MU UBACILA SUZAVAC U KUĆU PA STAVILA LISICE: Novi detalji hapšenja ubice ujne u Zemunu

Milorad M. (47), koji je u nedelju po podne sekirom ubio ujnu Jagodu S. (67) u porodičnom dvorištu u Zemunu, nije pokušao da presudi sebi, kako su glasile prve informacije, već se čak suprotstavio policajcima koji su došli da ga hapse.

Oni su ga ipak savladali kada su mu ubacili suzavac u kuću. Ustanovljeno je da je reč o psihijatrijskom bolesniku koji se lečio i od zavisnosti od narkotika.

Stravični krici nesrećne Jagode odjeknuli su u nedelju zemunskom Ulicom Branka Plećaša, ali niko nije stigao da je spase od nasilnog rođaka.

Prema prvim informacijama, Milorad je sedeo s ujnom u zajedničkom dvorištu, a onda je zgrabio sekiru i nekoliko puta je udario po temenu. Ona je pala na leđa i preminula na licu mesta.

Kako se saznaje, pomahnitali čovek je nakon ubistva sam pozvao policiju, ali kada su stigli, zaključao se u kuću.

- Kroz vrata je vikao na policajce i govorio im da odu jer im neće otvoriti. Tada su policajci kroz prozor kuće bacili suzavac i razvalili vrata, a onda i uhapsili Milorada, posle čega je odveden u pritvor - ispričao je za Republiku izvor iz istrage.

Dežurni zamenik višeg javnog tužioca u Beogradu obavio je uviđaj na licu mesta i naložio obdukciju stradale Jagode, kao i testiranje osumnjičenog na alkohol i narkotike. Milorad se tereti za krivično delo ubistvo, za koje je zaprećena zatvorska kazna od pet do 15 godina, a danas će biti saslušan u tužilaštvu.

Prema nezvaničnim saznanjima, Milorad se ranije lečio od zavisnosti od narkotika, a više puta i od psihičkih bolesti.

To su potvrdile i njegove komšije koje su rekle da ga znaju samo po problematičnom ponašanju.

- Bio je uvek asocijalan i u nekom svom svetu, ali se zna da je imao dosta psihičkih problema. Živeo je s majkom, ali je ona umrla pre dve godine, pa je ostao sam. Niko ne zna šta ga je nateralo da presudi ujni, verovatno mu je nešto kvrcnulo u glavi - ispričali su poznanici porodice.

Miloradu M., prema saznanjima, dodeljen je advokat po službenoj dužnosti Marko Pantić, koji je rekao da se još nije video s branjenikom.

- Još nije bilo mogućnosti da se vidim s klijentom. On je u pritvoru do 48 sati, a danas će biti i saslušanje u Višem javnom tužilaštvu, nakon kojeg ću imati i više informacija o celom slučaju. Znam samo da Milorada za sada terete za "obično" ubistvo, ali postoji mogućnost da će to biti preinačeno u krivično delo teško ubistvo. Trebalo bi da su obavljeni i lekarski pregledi, a psihijatrijska veštačenja slede nakon saslušanja - navodi advokat Pantić za Republiku.

I Snežana iskasapljena u dvorištu

Samo mesec i po dana pre tragedije u Zemunu ubistvo medicinske sestre Snežane Simić (47) šokiralo je stanovnike Barajeva. Njoj je presudio bivši partner Zoran P. (51) jer nije htela da se pomiri s njim nakon raskida.

Snežana je tog 5. juna kosila travu u svom dvorištu, a onda se iza nje pojavio Zoran i naneo joj više uboda nožem po celom telu. Preminula je na licu mesta, a on je istim nožem pokušao i sebe da ubije tako što je prerezao vrat, ali su mu lekari ipak spasli život.

(Kurir.rs/Republika)