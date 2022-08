ŠOK PSIHOANALIZA Repac za Kurir TV: ZORAN NIJE UBICA?! Da je kriv ne bi bio u ŠOKU pri izricanju presude OVO JE KLJUČNI DETALJ

Ako je on počinilac, on ne bi bio u šoku samim tim ne bi imao tu fazu. Samo neko ko nije počinilac može da bude u šoku. Neko ko se bavi muzikom ne može da bude psihopata, smatra Snežana Repac psihijatar i psihoterapeut.

Zoran Marjanović, koji je osuđen na 40 godina zatvora zbog toga što je, kako je Viši sud u Beogradu utvrdio, 2. aprila 2016. ubio suprugu Jelenu Marjanović, neposredno pre, za vreme, ali i posle izricanja presude, prema oceni većine psihologa, imao je lažno lice.

- Ne slažem se sa većinom mojih kolega. Često se poentira da je on bio poprilično ravnodušan, hladan, smiren i da je sve tako od prvog dana. Ja mogu samo da se pozovem na činjenicu da ljudi kada prođu stanje neverice i kada se emocionalno suočavaju sa gubitkom i kada dolazi do priznavanja realnosti. Oni dolaze u fazu koja se zove odsecanje od tog događaja u emotivnom smislu. Čovek se otcepi i može vrlo distancirano i hladno da priča o svojoj toj traumi. Jelena Marjanović nije deo njegovog života i nije integrisana u njegov život. Ako je on počinilac, on ne bi bio u šoku samim tim ne bi imao tu fazu. Samo neko ko nije počinilac može da bude u šoku - rekao je psihijatar.

Zoranovi iskazi na sudu U sudskoj praksi se pokazalo da je osoba koja bez zadrške javno priča o smrti svoje žene najčešće - psihopata, reči su kojima stručnjaci opisuju psihološki profil Zorana Marjanovića. Oni su svoje mišljenje formirali na osnovu njegovog ponašanja proteklih godina. Zoran Marjanović često je isticao da je sa Jelenom imao toliko blizak odnos da se nikada nisu razdvajali i da je njihova ljubav velika. Stručnjaci navode da Zoranovi iskazi gde on potencira savršeni odnos između njega i supruge zapravo upućuju na preteranu sliku savršenog odnosa. Zoranovo ponašanje je vođeno time da posluži stvaranju vrlo jakog alibija u kojem će takva njegova gluma i prikazivanje sebe kao ispravnog, vrednog i čestitog čoveka moći da se uzme kao činjenica koja ide u prilog tome da on nije spreman da učini nešto tako brutalno.

Voditelja Vladimira Karalejića je interesovalo zašto je Zoran Marjanović potencirao na savršen odnos između njega i supruge.

- Verovatno je razmišljao da će to biti ubedljivo za javnost jer polazi od sebe. Ukoliko je on potencirao samu esenciju odnosa to je njemu što je samom njemu bilo blisko. Recimo ukoliko bi se pozivao na neki moralni sud, da je rekao zar mislite da bih ja ubio. Iz instance superega, to bi bila više manupalicija drugima. On je više išao na emotivni sud javnosti - rekla je Snežana Repac.

Psiholog takođe tvrdi da neko ko se bavi muzikom ne može da bude psihopata.

- Ja ne mogu da verujem da osoba posle toliko godina i tolikim pritiskom javnosti ne može da prizna. Ako je bio pre toga normalan čovek on je morao da popusti. Mislim da on nije bio psihopata. Ipak on je bio umetnik, napravio je porodicu i ima dete. Moje mišljenje je da neko ko se bavi muzikom ne može da bude psihopata - zaključila je Snežana Repac.

